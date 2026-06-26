La reflexión de Scaloni sobre la posible final para Argentina en este mundial y el secreto para conseguirlo

La selección argentina logró superar a Austria y asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 , pero el desarrollo de ese encuentro tuvo un momento de tensión cuando Lionel Messi no pudo convertir un penal que podría haber cambiado rápidamente el rumbo del partido. Tras el encuentro, Lionel Scaloni reveló qué le transmitió al equipo durante la pausa de hidratación que se produjo pocos minutos después.

El entrenador reconoció que la jugada representó un impacto para los jugadores. Según explicó, Argentina había generado situaciones interesantes y entendía que una ventaja temprana podía modificar el desarrollo del encuentro. Sin embargo, destacó la capacidad del plantel para sobreponerse a ese momento adverso .

“Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo. Hay por lo menos siete u ocho que están para competir. El Mundial no va por el favoritismo, va por lo psicológico, lo físico . Hay tantas selecciones que estoy seguro de que algún grande va a ganar. Nosotros también vamos a dar esa pelea, pero va a ser duro para todos. Tanto enfrentarse ellos a nosotros como nosotros a ellos”, afirmó el entrenador.

“No dejó de ser un golpe . La jugada del penal fue muy buena y culminarla hubiera sido maravilloso. Teníamos la sensación de que si hacíamos ese gol el partido hubiera sido diferente” , analizó el técnico en conferencia de prensa.

Fue entonces cuando reveló el mensaje que compartió con sus futbolistas durante la pausa de hidratación. Lejos de pedir una reacción apresurada, apostó por la paciencia y la circulación de la pelota.

“Les dije que había cosas para mejorar y que, siendo pacientes, moviendo la pelota de un lado al otro, íbamos a encontrar los pases . Ellos en un momento del primer tiempo no querían salir. No había que apresurarse. Si la jugada tenía que durar dos minutos, que durara dos minutos”, explicó.

Más allá del penal errado, Scaloni volvió a destacar la influencia que tiene Messi sobre el funcionamiento colectivo del equipo. Para el entrenador, el capitán fue determinante incluso en momentos en los que Argentina no lograba controlar el juego.

“Cuando se activa Leo, se activan todos” , resumió el DT al analizar el rendimiento del conjunto nacional.

Además, valoró especialmente el esfuerzo defensivo del rosarino. Recordó una acción en la que recuperó una pelota en campo rival y aseguró que ese tipo de gestos reflejan el compromiso que mantiene dentro del grupo.

“Hoy, cuando el equipo estaba sufriendo por no tener la pelota, trabajó, robó una pelota para una de las jugadas de gol. Se lo notó comprometido. Es impresionante lo que genera él. Ya no sé más qué decir sobre él. Hasta cansa” , comentó entre sonrisas.

Al analizar el desarrollo del encuentro en Dallas, Scaloni definió el partido con una palabra: “sufrimiento” . Consideró que Austria presentó dificultades similares a las que había planteado Argelia en la fase anterior y destacó el nivel físico y técnico de su rival.

“Sufrimos, pero sabemos sufrir. Eso es un mérito del equipo. Es un rival complicado, de mucha altura y físico. Parecía que iba a ser fácil, pero no” , concluyó.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación