La psicología dice que las personas que se ríen de todo no siempre son más felices, sino que actúan en defensa

Las personas que siempre están de buen humor o se ríen por todo , suelen ser asociadas a la felicidad y el bienestar constante. Sin embargo, la psicología advierte que no siempre la risa es sinónimo de alegría, sino que puede usarse para ocultar emociones que no se animan a mostrar.

Los expertos aseguran que esta risa constante puede ser un mecanismo de defensa . Es decir, en una estrategia para protegerse del dolor, la ansiedad, el estrés o la tristeza.

Los mecanismos de defensa son recursos psicológicos que las personas utilizan para evitar enfrentar emociones que resultan incómodas o difíciles de procesar. Entre los más conocidos están la negación, la racionalización y, por supuesto, el humor.

En este sentido, hacer chistes o reírse en momentos de tensión o preocupación puede ser una forma de tomar distancia de lo que duele . Por eso, la risa ayuda a reducir el impacto emocional y a sobrellevar situaciones que, de otra manera, serían difíciles de soportar.

Según los especialistas, quienes usan el humor como escudo encuentran en la risa una manera de aliviar la carga emocional . No siempre significa que estén ocultando un problema grave, pero sí que han aprendido a enfrentar las dificultades con una actitud particular.

Muchas veces, hacer bromas o restarle dramatismo a una situación les permite recuperar el control y evitar quedar atrapados en pensamientos negativos . Es una forma de no dejarse vencer por la angustia y de seguir adelante, incluso cuando las cosas no van bien.

El humor tiene efectos positivos comprobados en la salud mental y física . Reír ayuda a liberar endorfinas, disminuye la tensión y mejora el ánimo. Además, fortalece los vínculos sociales y facilita la comunicación, lo que puede ser clave en momentos difíciles.

Sin embargo, los expertos advierten que cuando la risa se convierte en la única forma de enfrentar las emociones, puede ser una señal de alerta . Si una persona usa siempre el humor para esquivar conversaciones importantes o para minimizar sentimientos de tristeza, enojo o frustración, puede estar evitando procesar lo que realmente le pasa.

La clave está en el equilibrio, entre disfrutar del humor sin negar ni esconder las emociones que también forman parte de la vida.

Fuente: TN