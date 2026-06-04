La lengua de suegra cambió en 2026: las nuevas variedades que son tendencia en decoración

La lengua de suegra siempre fue una de las plantas de interior favoritas por su resistencia y fácil cuidado. Pero en 2026, la tendencia cambió: aparecieron versiones más llamativas, con colores y formas que transforman cualquier ambiente y la vuelven protagonista absoluta.

Estas nuevas variedades mantienen todas las ventajas de la planta tradicional, pero suman un toque moderno que las hace ideales para livings, oficinas y hasta esos rincones olvidados de la casa.

Es la más buscada del momento. Sus hojas anchas de color verde plateado le dan una apariencia elegante y minimalista, perfecta para los estilos modernos que dominan la decoración actual.

Conocida como “aleta de ballena” , se destaca por desarrollar una o pocas hojas de gran tamaño. Su aspecto escultórico la convierte en una pieza decorativa por sí sola, ideal para quienes buscan algo diferente y llamativo.

A diferencia de la lengua de suegra clásica, esta variedad presenta hojas cilíndricas que pueden crecer rectas o incluso trenzadas. Su diseño original la volvió una de las favoritas para espacios contemporáneos y ambientes creativos.

Además de su impacto visual , estas variedades siguen siendo súper fáciles de cuidar: requieren poca agua, toleran períodos de sequía y se adaptan a distintas condiciones de luz. Por eso, son la mejor opción para quienes quieren sumar plantas a su casa o trabajo sin complicarse la vida.

Fuente: TN