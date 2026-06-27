La ironía de Victoria Villarruel tras la renuncia de Adorni: “Solo entré para leer los comentarios”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó este sábado con ironía tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y manifestó que se conectó en las redes sociales para “leer los comentarios” .

Así respondió Villarruel al posteo en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , despedía al exfuncionario tras su renuncia al cargo .

Enfrentada al núcleo duro libertario, la vicepresidenta eligió responder una publicación de Karina Milei, de quien está distanciada desde el inicio del Gobierno.

La titular del Senado ya se había mostrado varias veces crítica de la situación de Adorni , sobre quien pesa una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El 20 de junio último, desde Rosario, Santa Fe, la vicepresidenta había dicho que no había “nadie más peleado con los valores de Belgrano” que Adorni , al dialogar con LA NACION .

Fuente: La Nación