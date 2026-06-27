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NACIONALES

Hay alerta amarilla por tormentas en 4 provincias para este domingo 28 de junio

Redacción CNM junio 27, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 28 de junio en Misiones y algunos sectores de Formosa , Chaco y Corrientes .

El área será afectada por tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias , granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

Fuente: TN


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