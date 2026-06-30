La frase viral de Gustavo Alfaro tras la clasificación de Paraguay: “Cuando veas la sombra de un gigante fijate dónde está el sol”

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales, dejó una de las imágenes más impactantes del torneo. Pero además del resultado deportivo, hubo una frase de Gustavo Alfaro que se convirtió en tendencia y comenzó a circular con fuerza en las redes sociales.

“ Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes; fijate dónde está el sol, porque puede ser la sombra que proyecta de un enano ”, expresó el entrenador argentino luego de la victoria, en una reflexión que sintetizó el espíritu con el que su equipo afrontó uno de los partidos más importantes de su historia.

La frase fue interpretada como una invitación a no dejarse intimidar por el peso de la historia ni por la jerarquía del rival . Después de todo, Paraguay dejó en el camino a una de las selecciones más poderosas del mundo y confirmó que, en el fútbol, los antecedentes no garantizan los resultados.

En una entrevista con El Gráfico , publicada en agosto de 2015, reveló que la había escrito en el pizarrón del vestuario de Quilmes antes de la final por el ascenso ante Argentinos Juniors en 2003.

En ese reportaje, el entrenador contó que había tomado la frase de una lectura y buscó transmitirles confianza a sus jugadores antes de un partido decisivo: “Y les escribí en el pizarrón una frase que había leído: ‘Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes, porque puede ser la sombra que el sol proyecta de un enano’” . Quilmes terminó consiguiendo el ascenso a Primera División, y desde entonces esa reflexión quedó asociada a la forma en que Alfaro motiva a sus equipos.

No es la primera vez que Alfaro trasciende por una declaración. A lo largo de su carrera como entrenador construyó una identidad basada en discursos cargados de metáforas, referencias literarias y mensajes motivacionales que suelen instalarse mucho más allá del ámbito deportivo.

Cada conferencia de prensa se convirtió, con el paso de los años, en un espacio donde combina análisis futbolístico con reflexiones sobre el liderazgo, la superación y el trabajo en equipo.

Una de las frases que mejor representa ese estilo es: “No hay imposibles para quien está dispuesto a recorrer el camino” , un concepto que aparece reiteradamente en sus discursos y que volvió a reflejarse en la campaña de Paraguay en el Mundial.

Si hay una expresión que identifica a Gustavo Alfaro es “Somos cazadores de utopías imposibles” . La popularizó durante su ciclo como entrenador de Ecuador, cuando logró clasificar al equipo al Mundial de Qatar 2022, y desde entonces quedó asociada a su manera de entender el deporte y la competencia.

Lejos de tratarse de un simple eslogan, el entrenador explicó que esa filosofía consiste en perseguir objetivos que parecen inalcanzables hasta convertirlos en realidad mediante el trabajo, la perseverancia y la convicción.

Tras la histórica eliminación de Alemania, miles de usuarios volvieron a recordar aquella frase, al considerar que Paraguay acababa de convertirse en un nuevo ejemplo de esa idea.

La expresión está inspirada en la célebre reflexión sobre la utopía atribuida al cineasta Fernando Birri y difundida por el escritor Eduardo Galeano.

En la visión de Alfaro, un “cazador de utopías imposibles” es alguien que:

Esa filosofía quedó reflejada en la actuación de Paraguay durante el Mundial 2026, donde eliminó a un rival que llegaba como favorito.

Fuente: TN