Chaco: murió una mujer de 30 años que había sufrido quemaduras tras manipular alcohol en su casa

Una mujer de 30 años oriunda de General Pinedo , Chaco, murió este lunes en el hospital 4 de Junio de Sáenz Peña , donde permanecía internada por las graves quemaduras que sufrió el 6 de mayo durante un accidente doméstico ocurrido en una casa del barrio Ferro.

Según fuentes policiales, la víctima manipulaba una botella con alcohol cuando se produjo el hecho.

La mujer fue identificada como Yanela Ayelén Jaimez Baltazar . De acuerdo con la información policial, cuando los efectivos llegaron al lugar, la propia víctima relató que el episodio había sido accidental.

Por la falta de una ambulancia, fue trasladada por personal policial hasta el hospital local. Allí, los médicos constataron que presentaba quemaduras en el 30% del cuerpo , con lesiones en el tórax, abdomen, brazos, manos y pómulos.

Debido a la gravedad del cuadro, fue derivada al hospital 4 de Junio de Sáenz Peña , donde permaneció internada hasta este lunes, cuando la División Unidad de Seguridad Hospitalaria y Policía Sanitaria Interior confirmó su fallecimiento.

Tras la muerte de la mujer, tomó intervención el Equipo Fiscal N° 3 de Charata , que dispuso remitir las actuaciones judiciales complementarias a la unidad correspondiente.

Además, la fiscalía autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares para la realización de los servicios fúnebres.

La causa había sido iniciada en un primer momento como “supuestas lesiones” , pero continuará ahora con las diligencias judiciales correspondientes luego del fallecimiento de la víctima.

Fuente: TN