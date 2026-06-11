Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich por la declaración jurada

Por segunda vez en medio de la tensa interna oficialista, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , se fotografió con la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich , para intentar mostrar un clima de armonía en medio de las fuertes diferencias que expuso la senadora con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Este jueves, la hermana presidencial posteó una foto de la mesa política en plena celebración del cumpleaños número 70 de Bullrich. En el retrato se la ve a la senadora soplar la velita de una torta alta bañada en chocolate, colocada sobre uno de los mesones de la Casa Rosada.

Abrazada a Bullrich aparecen de un lado Karina Milei y, del otro, el ministro del Interior, Diego Santilli. También están en la postal el jefe de Diputados, Martín Menem ; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Ignacio Devitt ; Adorni ; el subsecretario de Gestión Institucional, Edurado “Lule” Menem ; y el estratega Santiago Caputo a su lado.

“Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia ”, escribió Karina Milei en X, red que utiliza en muy selectas ocasiones. En mayúsculas, agregó: “¡FELIZ CUMPLE PATO!“.

Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia . ¡FELIZ CUMPLE PATO!!🎂💜 @PatoBullrich pic.twitter.com/pu7awXm7sQ

En Casa Rosada aseguraban que la torta la compró Adorni, quien anoche en la entrevista con LN+ deslizó que había hecho el encargo.

Más allá del entorno ameno que buscó mostrar Karina Milei, fue un comentario tras bambalinas en Balcarce 50 que el encuentro que arrancó pasadas las 13.30 estuvo cargado de tensión.

Minutos antes del arranque, la senadora Bullrich mostró ante LA NACION una vez más su descontento con la postura de Adorni, que anoche presentó su declaración jurada , y que en LN+ admitió haber tenido fondos en negro y que se enriqueció gracias a una inversión en bitcoins que no había blanqueado en sus documentaciones anteriores.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética . Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó Bullrich LA NACION. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, planteó la exministra de Seguridad, que fue la primera del oficialismo que le exigió a Adorni, hace un mes, que apurara su declaración jurada y diera explicaciones, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia, y que investiga los viajes y el patrimonio del jefe de Gabinete.

Después de la mesa política, en el Gobierno optaron por el hermetismo.

En tanto, al igual que cuando Bullrich se diferenció también de los Milei respecto del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli -cuñada del

En aquella oportunidad, quien posteó la foto fue Bullrich. Ahora, lo hizo la propia Karina Milei.

Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei . pic.twitter.com/kPo5FebOQO

Este jueves a las 10 de la mañana, el Presidente también le envió un saludo a Bullrich.

“Feliz cumpleaños y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. ¡Viva la libertad carajo!“, le deseó Javier Milei.

FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/GSjLXc2WAE

Fuente: La Nación