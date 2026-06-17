Juicio por el caso Loan: se suspendió la audiencia de mañana y los padres declararán la semana que viene

Luego de una audiencia inaugural marcada por momentos de tensión, el juicio por la desaparición de Loan Peña se reanudó este miércoles desde las 10.30 y tuvo un arranque caótico marcado por tensiones entre las partes, problemas técnicos y fuertes cruces dentro de la sala. Finalmente, el tribunal reprogramó la audiencia estipulada para el jueves, donde iban a declarar los padres de Loan.

Uno de los primeros focos de conflicto se dio entre el fiscal general Carlos Schaefer y el presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni . La discusión giró en torno a si la audiencia había comenzado formalmente o no. El juez se mostró molesto y aclaró que el debate inicia una vez finalizadas todas las presentaciones, tras lo cual le dio la palabra al fiscal.

Sin embargo, la audiencia volvió a interrumpirse por problemas técnicos: el imputado Federico Rossi Colombo , que participa de manera remota, dejó de aparecer en pantalla. Desde la Secretaría informaron que se estaban comunicando con Tucumán para restablecer la conexión. Minutos después, volvió a conectarse vía Zoom.

En ese contexto, Schaefer cuestionó con dureza la incorporación de Rossi Colombo al proceso. “Entró por la ventana con el juicio ya comenzado”, lanzó, y advirtió que no están dadas las garantías para su defensa. Además, puso en duda la validez de su representación legal y afirmó que su participación podría poner en riesgo todo el debate.

El fiscal sostuvo que el caso involucra la sustracción de un menor y acusó a Rossi Colombo de haber intervenido para encubrir ese delito. También pidió su apartamiento o, en su defecto, que se confirme que el imputado comprende la acusación en su contra. En la misma línea, reclamó nuevamente su detención, así como la de los imputados vinculados a la causa Dupuy, al considerar que hubo incumplimientos y riesgo procesal.

A ese planteo adhirió la querella, representada por la abogada de la familia de Loan, María Belén Russo Cornara, quien pidió que tanto el imputado como su defensa ratifiquen las actuaciones. La defensora Juliana Machado, por su parte, aseguró que no tuvo acceso completo al expediente.

El momento más tenso llegó con la intervención del abogado defensor de Elizabet Noemí Cutaia, Rodolfo Baqué, quien cuestionó el pedido de detención y acusó al fiscal Schaefer de “hacer futurología”. También sostuvo que plantear detenciones en esta instancia implica dilatar el proceso. Incluso hizo referencias al juicio por la muerte de Diego Maradona, lo que generó murmullos en la sala por considerarse ajeno al caso.

El cruce escaló aún más cuando Baqué se dirigió directamente a Schaefer. “Usted no es más que yo”, le dijo mientras lo miraba, en lo que definió como un “juego de roles” entre fiscalía y defensa. La fiscal Tamara Pourcel lo interrumpió y lo acusó de atacar al Ministerio Público Fiscal, a lo que Baqué respondió que ni siquiera conocía su nombre, generando sorpresa entre los presentes.

En paralelo, otras defensas plantearon la necesidad de separar los juicios, cuestionando la decisión de unificar en un mismo debate a los imputados de la causa Dupuy con otros acusados por un hecho “gravísimo”, en referencia a la sustracción y el ocultamiento de Loan. Según argumentaron, existen intereses contrapuestos que podrían afectar el derecho de defensa.

En esa línea, el abogado Richard Vallejos -defensor de Walter Maciel- respaldó el pedido de la fiscalía y sostuvo que esos intereses en conflicto perjudican a su cliente. El abogado Marcelo Hanson, en tanto, recordó que todas las partes habían aceptado una minuta en la que se establecía que el requerimiento de elevación a juicio es el documento válido para el debate.

Sobre el cierre, la querella volvió a cuestionar las demoras. “Lo único que se hizo desde que estamos hoy fue dilatar”, señalaron, y remarcaron la necesidad de avanzar para esclarecer qué ocurrió con Loan. Finalmente, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y pasó a deliberar por dos horas, con el objetivo de resolver los planteos.

Luego del extenso cuarto intermedio, el tribunal dio a conocer su resolución sobre los planteos que habían trabado el inicio del debate. En primer lugar, rechazó la separación de los juicios solicitada por algunas defensas al considerar que se trata de una decisión ya firme desde 2025 .

También ratificó la incorporación de Federico Rossi Colombo al proceso, desestimando el planteo de la fiscalía que buscaba postergar su juzgamiento. Según sostuvo, esa postura resultaba “irrazonable” dado que el imputado se encuentra a derecho, y aclaró que cualquier revisión quedará eventualmente para una instancia posterior con otro tribunal.

A partir de esa definición, el juicio no se suspendió, pero sí tuvo un reinicio parcial: el tribunal ordenó volver a leer desde cero el requerimiento de elevación a juicio para garantizar el derecho de defensa de Rossi Colombo, quien no había estado presente en el inicio de la audiencia del martes y ahora cuenta con representación legal, a cargo de la abogada Juliana Machado.

De este modo, la secretaria del tribunal, Estefanía Acosta, retomó la lectura completa de las acusaciones y comenzó otra vez por los principales imputados por sustracción y ocultamiento de Loan, cuyos cargos ya habían sido expuestos ayer. Una vez que terminó con esa parte, avanzó con los otros diez acusados vinculados a la denominada causa Dupuy.

La decisión del tribunal implicó una extensión de la jornada, que se prevé hasta las 18, aunque en principio no alteraría el cronograma general del debate ya que la lectura avanza con rapidez. Finalmente, cuando parecía que el juicio iba a seguir con normalidad, el tribunal reprogramó la audiencia estipulada para el jueves, donde iban a declarar los padres de Loan.

La decisión se tomó para que Juliana Machado, la nueva defensa del imputado Federico Rossi Colombo, tenga plazos para preparar su estrategia en el debate.

Además, el tribunal fijó un criterio sobre la modalidad de las declaraciones: el presidente dispuso que todos los testigos deberán estar presentes físicamente en la sala al momento de declarar, descartando la participación por videoconferencia.

Sin embargo, se estableció una excepción puntual. Ante la consulta de la defensa de Mónica Millapi, el tribunal resolvió que, debido a la falta de un lugar adecuado para su alojamiento, podrá prestar declaración desde su casa. Se trata del único caso autorizado bajo esa modalidad.

En un comienzo, estaba previsto que el debate siguiera con la lectura de la acusación vinculada a la Fundación Dupuy, un tramo clave para delimitar el alcance de las imputaciones y el rol que se le atribuye a cada uno de los 10 acusados por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos.

Una vez finalizada esa instancia, el tribunal declarará formalmente abierto el debate. A partir de ese momento, las defensas quedarán habilitadas para plantear nulidades (es decir, invalidar algunas de las pruebas contra sus defendidos), un punto que podría generar fuertes discusiones en la sala.

Según lo previsto, se escucharán todos los planteos de las partes, luego se dará intervención a las respuestas correspondientes y finalmente el tribunal deberá resolver sobre cada uno de ellos antes de avanzar.

Superada esa etapa, comenzarán las indagatorias, un momento central del juicio en el que los imputados tendrán la posibilidad de declarar por primera vez y fijar su posición.

Fuente: TN