Javier Milei: “Sigo confiando en la inocencia de Adorni”

El presidente Javier Milei habló tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. En diálogo con LN+ , dijo que la salida del también exvocero presidencial no estuvo relacionada a una posible interpelación ni a la investigación judicial. “¿Hay sentencia?“ , se preguntó. ” No se puede condenar a un hombre inocente" , sostuvo en diálogo con Luis Majul.

“Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable. Él no está condenado. Hay un proceso de investigación”, sostuvo el jefe de Estado. Y reforzó: “¿La Justicia se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia?”.

Negó a continuación que una posible interpelación y/o moción de censura contra el exfuncionario influyeran en su juicio o el de Karina Milei, secretaria de la Presidencia. “Nada. Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. Esto obedece a que la situación a escalado de una manera tal que, frente a situaciones que han sido agredidos los hijos de Manuel (sic), da un paso al costado porque no puede poner en riesgo a su familia”, dijo.

Tampoco compartió la idea de que la permanencia de Adorni en el Gobierno fuera perjudicial para el oficialismo: “No lo comparto en lo más mínimo. En el criterio de mi nuevo libro, que pronto saldrá a la luz y se llama ‘La moral como política de Estado’, remarcó que no se puede sacrificar en el altar de la eficiencia la justicia . Condenar a un inocente es injusto. Eso, inexorablemente, lleva a malas decisiones”, insistió.

Y sumó a continuación: “Si los argentinos se dejaban engañar por la situación de una persona que solo es investigada... Tuvo la grandeza además de correrse y enfrentar a la Justicia sin problemas, no como otros casos en los que se han mantenido en el cargo. Ni hablar durante el kirchnerismo ”.

Más adelante en la charla, reafirmó que no pretende cambiar de “metodología” ni caer en el “utilitarismo político”. “Tomo las decisiones correctas. Ahora, tampoco puedo llevarlo a un extremo a Manuel, donde le amenacen a los hijos. No pienso como piensa un político tradicional. Si lo ponen en esa lógica, no lo van a entender”, dijo.

Y renovó sus ataques contra el periodismo: “Que lo que diga un funcionario [Manuel Adorni] no coincida con lo que dice el periodismo, no quiere decir que eso sea mentir. El que suele mentir es el periodismo. Estamos cansados de ver cómo editan respuestas, las acomodan. Manuel ya está afuera. Si la Justicia demuestra que es inocente, va a demostrar lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación” .

Sobre las razones que lo llevaron a optar por Santilli para ocupar el lugar de Adorni, Milei esbozó: “Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora nuevamente es fusionar al Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete. Gran parte del trabajo tiene que ver con la relación con los gobernadores. Eso requiere de músculo político. Desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador, que conoce el oficio. Yo creo que va a ser una forma de darle aire a todo lo que debemos hacer”.

“Lo que nosotros notamos con mi hermana es un deterioro anímico de Manuel. Teníamos que tener una solución por si él en algún momento decidía no seguir. No podemos estar librados al hacer”, aclaró el Presidente.

Fuente: La Nación