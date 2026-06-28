Diego Santilli habló tras ser designado como nuevo jefe de Gabinete: “El desafío más importante de mi vida”

El hasta ahora ministro del Interior, Diego Santilli , habló luego de que el presidente Javier Milei oficializara su designación como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni . El exdiputado dijo que se trata del “desafío más importante” de su vida y afirmó que trabajará colectivamente en el puesto. Jurará en el cargo el martes a las 16.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales”, declaró en un posteo en sus redes sociales.

Después continuó: “Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron. Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”.

Adorni había presentado su renuncia este sábado por la tarde, tras días de fuertes especulaciones. El exjefe de Gabinete publicó una carta en sus redes sociales, en la que anunció que no continuaría en el cargo y apuntó contra la prensa. “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia", señaló en una publicación que fue compartida por Milei.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío”, escribió el exvocero y sostuvo que fue tratado de “delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas. “Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted [el Presidente] y a la secretaria general de la Presidencia [Karina Milei]”, sumó.

“Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática . Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo”, añadió.

La designación de Santilli fue confirmada por Milei este domingo, luego de una reunión entre el Presidente, el funcionario y Karina Milei en la Quinta de Olivos. “Aquí, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, dijo el jefe de Estado en una foto de los tres integrantes del Gobierno.

Al nombramiento de Santilli reaccionó públicamente la senadora Patricia Bullrich , quien, si bien dilató el informe de gestión de Adorni en el Congreso, se mostró en desacuerdo de su continuidad en el cargo. En cuanto a la designación de su excompañero de Pro, la exministra de Seguridad manifestó: "Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente“.

También se pronunció el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier , quien felicitó al ministro: "El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, Adorni, y su reemplazante, Santilli, trabajarán en una transición ordenada de la cartera. ¡Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa!“.

El Presidente, por su parte, dio una entrevista a LN+ tras el nombramiento y explicó que se inclinó por Santilli para reemplazar a Adorni porque fue la más “indicada” entre tres opciones para afrontar el cargo tras el “deterioro anímico” del anterior jefe de Gabinete. “Ya lo habíamos visto con Guillermo Francos”, subrayó e indicó que el ministro del Interior tiene “músculo político”.

Fuente: La Nación