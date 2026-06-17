Inglaterra vs Croacia, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo L

Inglaterra fue contundente y goleó a Croacia en el debut para confirmar que es candidato. Fue 4-2 este miércoles en Dallas , en el primer gran duelo correspondiente al Grupo L de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026 . Un doblete de Harry Kane, una buena definición de Bellingham y el tanto de Marcus Rashford le dieron la victoria a los británicos; mientras que Baturina primero y Musa habían empatado dos veces para los croatas.

¡LIQUIDÓ INGLATERRA! Bukayo Saka encabezó la contra y encontró solo a Marcus Rashford, que definió con mucha calidad para el 4-2. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2d6rnJDSZN

¡¡HEY JUDE!! Bellingham sacó a relucir su velocidad y la cruzó para el ¡3-2! de Inglaterra sobre Croacia. ¡PAR-TI-DA-ZO! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dHVTbCM7vI

¡SI NO ES GOLAZO, NO VALE PARA CROACIA! Enorme pase para Perisic, que se la bajó a Musa para el 2-2 ante Inglaterra. ¡PARTIDAZO TOTAL EN DALLAS! #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wDMbO6nqqT

¡NO HAY OTRO: CABEZAZO DE HARRY KANE E INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA! El 9 se elevó completamente solo y no falló para el 2-1 vs. Croacia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LscbD0K0mW

¡QUÉ PEDAZO DE GOL POR FAVOR! Sucic jugó hacia atrás para Martín Baturina y no perdonó: llegó justo para darle de primera en la puerta del área grande, le rompió el arco a Jordan Pickford y clavó el 1-1 de Croacia ante Inglaterra. pic.twitter.com/63jdOzYUsL

¡AHORA SÍ!: KANE ABRIÓ LA CUENTA PARA INGLATERRA Tras una falta de Modric en el área, el árbitro cobró penal para el conjunto británico, que Harry Kane cambió por gol para el 1-0 ante Croacia. pic.twitter.com/3upye1r2nJ

Inglaterra y Croacia abren el grupo L en el Dallas Stadium

El árbitro del encuentro será el francés Clément Turpin.

Tuchel decidió que el once incial de Inglaterra sea: Pickford; Reece James, Stones, Konsa y Nico O'Reilly; Rice y Elliot Anderson; Madueke, Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.

Por su parte, Croacia formará con: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic y Gvardiol; Petar Sucic, Pasalic y Modric; Baturina, Musa y Perisic.

🇭🇷 Croatian fans take over Dallas! 🤯👏 pic.twitter.com/90ole2cnjx

Fuente: Clarín