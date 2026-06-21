Horror en Santa Fe: un niño de 5 años fue a avisarle a un vecino que su papá había matado a su mamá

SANTA FE.- Otro presunto femicidio seguido de suicidio conmociona a esta ciudad. El último hecho se registró en la madrugada de este domingo, en una vivienda del norte de la capital provincial, donde fueron encontradas dos personas muertas, un hombre y una mujer .

Si bien hay hermetismo entre los investigadores, LA NACION pudo saber que vecinos de la vivienda situada en Venezuela al 10.500, en el extremo norte de la ciudad, relataron que alrededor de las tres de la mañana escucharon fuertes discusiones antes de varias detonaciones de un arma de fuego .

En tanto, los primeros informes que manejó la Policía de Investigaciones (PDI) indicaron que una mujer y un hombre habían sido hallados muertos en el interior de la vivienda.

Alertados por vecinos de la zona, efectivos de la policía provincial arribaron al lugar, donde comprobaron que, además del desorden en el interior de la vivienda, habían encontrado los cuerpos de la pareja sin signos vitales producto de disparos de arma de fuego.

Al inicio de la investigación, los agentes fueron abordados por una vecina que manifestó que un menor le había contado que su madre había sido herida por su padre.

Los agentes ingresaron a la vivienda y encontraron a una mujer y a un hombre tendidos en el suelo, ambos con impactos de bala en la cabeza. Junto al cuerpo del hombre se halló un arma de fuego, que fue inmediatamente secuestrada para su análisis pericial.

El médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) que arribó al lugar constató el fallecimiento de ambas personas.

Durante la inspección en la escena de los hechos, los efectivos hallaron una pistola que fue secuestrada y preservada para los peritajes correspondientes.

Este domingo a la tarde se informó que las víctimas eran Y. A. M., de 29 años, y J. V., de quien aún no trascendió la edad. En tanto, personal policial investigaba la situación de un menor de edad, hijo de la pareja, quien habría dado aviso del hecho a un vecino. Además, se inició la identificación de testigos en el barrio y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que puedan aportar información.

Interviene el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien a su vez ordenó a la Brigada de Femicidios la preservación del menor, la toma de testimonios, el secuestro de registros fílmicos y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Trascendió que este mismo domingo los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial, donde se practicará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

En tanto, uno de los aspectos más sensibles del caso es la situación del hijo de la pareja, de 5 años, quien habría sido quien dio aviso a un vecino tras lo sucedido.

Por disposición judicial, el menor quedó bajo resguardo mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Fuente: La Nación