Horror en Mendoza: encontraron muerto a un hombre en un pozo e investigan si se trató de un crimen

La Policía de Mendoza y los Bomberos Voluntarios encontraron a un hombre muerto en un pozo e investigan si fue asesinado. El macabro hallazgo ocurrió en un campo de la zona rural del kilómetro 8, en el departamento de Guaymallén.

La víctima, identificada como D.P.C., tenía tres heridas profundas en el cuerpo , lo que encendió todas las alarmas y puso a la División Homicidios a investigar si se trató de un asesinato o de un accidente.

El hallazgo ocurrió poco después de las 21.20 del viernes, cuando una persona alertó a las autoridades sobre la presencia de un cadáver en un área de difícil acceso y con muy poca iluminación.

El operativo para sacar el cuerpo se extendió durante varias horas y recién cerca de la 1.05 de la madrugada lograron sacarlo del pozo. Participaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que coordinaron las maniobras en el lugar.

La Policía Científica realizó peritajes y confirmó que el cuerpo tenía tres heridas profundas. Por eso, la investigación se orientó en un primer momento hacia un posible homicidio. Sin embargo, no descartan ninguna hipótesis.

Fuentes policiales indicaron que también analizan si las lesiones pudieron haberse producido por el contacto de la víctima con hierros y otras estructuras dentro del pozo, como consecuencia de una caída.

Según los registros policiales, D.P.C. tenía antecedentes por robo agravado, privación ilegítima de la libertad con acceso carnal, hurto simple, lesiones leves y daños , según informó Mendoza Post . Este historial podría ser clave, ya que los investigadores analizan posibles conexiones entre el hecho y el entorno social de la víctima.

La causa quedó a cargo de la División Homicidios y la Oficina Fiscal de Guaymallén, que trabajan en la reconstrucción de los minutos previos a la muerte, la recolección de testimonios y el análisis de los indicios hallados en la escena.

Los resultados de la autopsia serán determinantes para esclarecer el hecho. El informe forense deberá precisar la causa exacta de la muerte y confirmar si las heridas fueron provocadas por una agresión o por el impacto accidental con elementos cortantes dentro del pozo.

Fuente: TN