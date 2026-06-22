Hay alerta por frío extremo en ocho provincias para hoy lunes 22 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo en algunos sectores de Neuquén , Mendoza , San Luis , Córdoba , San Juan , La Rioja , Tucumán y Jujuy .

Este tipo de alertas puede ser peligrosas, especialmente para grupos de riesgo , niños, niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

También rige una alerta amarilla por vientos en La Rioja , Catamarca , Tucumán , Salta y Jujuy . Estas últimas dos provincias también presentan una alerta por viento Zonda . Además, se informó de una alerta por tormentas para Misiones .

Misiones será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , pudiendo ser superados de forma puntual.

El área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Salta y Jujuy serán afectadas por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Fuente: TN