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Hay alerta por frío extremo en ocho provincias para hoy lunes 22 de junio

Redacción CNM junio 22, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo en algunos sectores de Neuquén , Mendoza , San Luis , Córdoba , San Juan , La Rioja , Tucumán y Jujuy .

Este tipo de alertas puede ser peligrosas, especialmente para grupos de riesgo , niños, niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

También rige una alerta amarilla por vientos en La Rioja , Catamarca , Tucumán , Salta y Jujuy . Estas últimas dos provincias también presentan una alerta por viento Zonda . Además, se informó de una alerta por tormentas para Misiones .

Misiones será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , pudiendo ser superados de forma puntual.

El área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Salta y Jujuy serán afectadas por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Fuente: TN


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