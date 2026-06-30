Golpes de calor

Leeds, Inglaterra.– Las elevadas temperaturas que han asolado a Europa en estos días llevan a que la gente recurra a todo tipo de estrategias para paliar el sofocante calor. En esta imagen, tomada en Leeds, en el norte de Inglaterra, una familia ha instalado una pileta en la calle para que los niños se refresquen y también ha aprovechado para lavar alfombras para secarlas al sol. Llama la atención que en toda la fachada del edificio no se observa un solo aire acondicionado. La ausencia de estos mamotretos blancos con sus conductos serpenteantes ayuda a conservar la armonía arquitectónica. Sin embargo, este lujo estético que podían conservar los europeos porque no padecían temperaturas agobiantes tal vez esté llegando a su fin. Al igual que las loables razones medioambientales para no instalarlos es probable que comiencen a ser derrotadas por un calentamiento global que echa por tierra todas las buenas intenciones ecológicas.

Fuente: La Nación