Golpearon y amenazaron al padre de un joven que fue asesinado en Santa Fe: sospechan de personas vinculadas a los detenidos

El papá de Benjamín Scerra , el joven de 19 años que fue asesinado a puñaladas durante una reunión en Santa Fe, fue golpeado y amenazado de muerte por dos hombres que lo sorprendieron este domingo en su casa de Granadero Baigorria. En paralelo, la causa por el homicidio ya tiene cuatro detenidos.

Los agresores, que llegaron en auto, le advirtieron a Félix que iban a matarlo a él y a otros familiares “en nombre de los Hereñú”, la familia señalada por el homicidio de Benjamín y cuyos integrantes ya fueron imputados y permanecen detenidos.

La víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza con la culata de un arma de fuego que le provocó un corte. Fue trasladado al Hospital Eva Perón , donde le realizaron una tomografía y confirmaron que estaba fuera de peligro.

Según relató, no es la primera vez que recibe intimidaciones. El jueves pasado, el entorno de la familia Scerra ya había sido amenazado, en una escalada de violencia que no da tregua desde el crimen de Benjamín.

El joven fue asesinado de 20 puñaladas el pasado 9 de mayo en Capitán Bermúez, en el límite con Baigorria. Por el brutal homicidio, la Justicia imputó y dejó presos a Alexis “Corto” Hereñú , sus hermanos Darío y Fabiana , y su primo Luciano .

De acuerdo a la reconstrucción judicial, Hereñu invitó a Benjamín a una casa donde se encontraba parte de su familia. Allí se produjo una discusión que continuó minutos después en la calle.

La fiscalía sostuvo que, en ese momento, Alexis y Darío empezaron a golpear a Benjamín , mientras él reclamaba la devolución de su celular, ya que se lo habían sacado.

La secuencia, siempre según la investigación, escaló cuando Alexis ingresó nuevamente a la casa y salió con un arma blanca . Junto a sus hermanos, acorraló al joven, que cayó al piso. En medio del ataque, le habrían robado las zapatillas.

Vecinos de la zona advirtieron la situación e intentaron ayudar a Benjamín, lo que provocó que los agresores se dispersaran momentáneamente. Sin embargo, el joven intentó escapar hacia una zona de monte y fue perseguido .

Allí ocurrió el ataque fatal. La fiscalía indicó que Benjamín recibió más de 20 puñaladas en el cuello, la espalda y el torso . La autopsia determinó que murió como consecuencia de un “shock hipovolémico”.

Después del crimen, los acusados habrían ocultado el cuerpo en un pozo para intentar garantizar la impunidad y llevar a cabo el robo de las cosas de la víctima, entre ellas el celular, las zapatillas y un camperón .

Fuente: TN