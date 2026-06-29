Fueron a apagar un incendio y encontraron a una mujer calcinada: investigan si fue asesinada por su pareja

Los bomberos de Florencio Varela se encontraron una escena desgarradora cuando entraron a apagar un incendio en una casa y hallaron el cuerpo de una mujer completamente carbonizado.

La Justicia apunta contra su pareja , un hombre de 53 años, que fue rescatado con vida del interior de la casa. La hipótesis principal es que se trató de un femicidio .

Ana María Soraire tenía 52 años y convivía con Héctor Sosa en la calle Pi y Margall y Luis Agote, en la ciudad de Bosques. Sus familiares contaron a la policía que tenían una relación conflictiva.

El sábado a la noche, los vecinos llamaron a los bomberos por un incendio que se había generado en su casa. Cuando llegaron, sacaron al hombre, que estaba inconsciente .

Al entrar a la habitación y luego de sofocar las llamas, hallaron el cuerpo carbonizado de la mujer. “Estaba muy afectado por el fuego. Fue difícil su reconocimiento, que se pudo hacer con su DNI”, informaron fuentes judiciales a TN .

Según el parte oficial, al costado de la cama había un cuchillo con manchas de sangre , que fue secuestrado por la Policía Científica. También encontraron el celular de la mujer, totalmente quemado, en la mesa del comedor.

Mientras realizaban las pericias, Sosa fue trasladado al hospital Mi Pueblo, donde al cierre de esta nota permanece internado e intubado. “Su estado de salud es crítico” , informaron las mismas fuentes.

El caso está siendo investigado por la UFI N° 2 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca , quien caratuló la causa como “femicidio” y ordenó que se realice una autopsia al cuerpo de la mujer.

Los resultados determinaron que Sosaire murió por “un shock hipovolémico” y presentaba “lesiones de arma blanca”. La principal hipótesis es que Sosa apuñaló a su pareja y luego quemó la casa para intentar tapar el crimen. Por estas horas se encuentra custodiado por la Policía Bonaerense y no podrá ser indagado hasta tanto sea estabilizado.

Fuente: TN