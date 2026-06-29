Video: así fue el momento en el que un hombre le disparó al amante de su esposa en un hotel alojamiento

En las últimas horas se conoció el video del momento en el que un hombre le disparó al amante de su esposa en un hotel alojamiento de Chaco.

El ataque a tiros ocurrió este sábado por la mañana en el hotel Express, ubicado en el kilómetro 9 de la ruta Nicolás Avellaneda. Según precisaron fuentes de la investigación, el sospechoso, identificado como Renzo Argañaraz, irrumpió en una habitación donde encontró a su pareja junto a otro hombre. Allí disparó y luego escapó en moto.

Tras recibir el aviso sobre una persona herida por un arma de fuego, efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana acudieron al lugar para comenzar con las pericias.

La encargada del establecimiento relató que cerca de las 7 ingresó un Chevrolet Prisma gris, cuyos ocupantes se alojaron en la habitación E. Más tarde, a las 10.31, las cámaras de seguridad registraron el ingreso de una moto Honda Tornado blanca conducida por un hombre que vestía jeans, zapatillas blancas, campera negra y una capucha blanca.

Pocos minutos después, se escuchó una detonación compatible con un disparo de arma de fuego. Las imágenes captadas por las cámaras muestran que el motociclista abandonó el hotel a gran velocidad, mientras que casi en simultáneo el Chevrolet Prisma salió del lugar con Alfredo Aranda, de 22 años, herido.

El joven llegó por sus propios medios al Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos constataron que presentaba una herida de bala en la pierna izquierda.

Al declarar ante los investigadores, Aranda aseguró que estaba en la habitación junto a A. O. cuando un hombre al que identificó como Renzo Argañaraz irrumpió en el lugar y le disparó sin mediar palabra. Además, indicó que formalizará la denuncia penal correspondiente una vez que se recupere.

Desde la Policía del Chaco confirmaron a Diario Norte que la víctima se encontraba en el hotel con la esposa del presunto agresor y que esa habría sido la circunstancia que desencadenó el ataque.

La investigación quedó en manos de la División Delitos Contra las Personas, que secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar por considerarlas una prueba clave para reconstruir la secuencia.

Hasta el momento, Argañaraz continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía, mientras avanzan las tareas para esclarecer el caso.

Fuente: TN