Femicidio de Agostina Vega: declara Claudio Barrelier y podrían sumarle nuevos agravantes a la acusación en su contra

Claudio Barrelier , principal sospechoso del femicidio de la adolescente de 14 años Agostina Vega en Córdoba , volverá a ser indagado este martes por el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales II de Córdoba. El exempleado municipal de 34 años está imputado por femicidio , pero hoy podrían sumarle nuevos agravantes a la acusación en su contra.

Según informaron medios locales, el fiscal evalúa incorporar como agravante el homicidio criminis causae , es decir, cuando se mata para ocultar un delito preexistente. La premeditación es otro agravante que se analiza.

La declaración del principal imputado sería este mediodía y de manera presencial, aunque el detenido podría abstenerse de responder preguntas si así lo desea. Fue dado de alta la semana pasada luego de que los médicos y psicólogos del penal decidieran internarlo tras detectar pensamientos e ideas suicidas.

De acuerdo con la investigación, Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque . Luego, intentó desaparecer el cuerpo. En esta etapa es donde aparecen nuevos sospechosos, que serían indagados este miércoles.

El amigo de Barrelier, Osvaldo Fassetta , de 47 años, y la expareja de Claudio, Soledad Andreani, de 43, se encuentran detenidos y procesados por encubrimiento agravado, es decir, haber ayudado al principal sospechoso a ocultar el crimen. No se descarta que estas acusaciones también presenten agravantes en las próximas horas.

Fassetta era amigo de Barrelier y vivía en la misma casa de barrio Cofico donde, según la investigación, habría ocurrido el crimen entre el 23 y el 24 de mayo.

Fassetta sería integrante, al igual que Barrelier, de la barra brava de Instituto de Córdoba. Durante una conversación con Clarín , admitió que ambos se conocieron en la cancha.

Andreani, de 43 años, fue pareja del principal acusado por cuatro meses y era empleada del bar clausurado Wachitas. Es además la dueña del Ford Ka que habría utilizado Barrelier para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

Carlos Nayi, abogado de la madre de Agostina, habló con El Doce TV y remarcó la importancia de esta etapa. “Es una semana sumamente relevante de una recta final en la investigación de un crimen atroz. Esta querella viene solicitando que se amplíe la imputación a Barrelier a homicidio criminis causae y por alevosía”, manifestó.

Fuente: Clarín