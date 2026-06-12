Femicidio de Agostina: la próxima semana indagarán a los tres detenidos

La próxima semana, el fiscal de Córdoba Raúl Garzón, quien tiene a su cargo la investigación del femicidio de Agostina Vega , indagará a los tres detenidos por el crimen: Claudio Barrelier , presunto asesino, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani , acusados de encubrimiento.

Fuentes judiciales con acceso a la causa indicaron a Infobae que las indagatorias, en las que los sospechosos pueden optar por abstenerse de hablar, se llevarán a cabo entre el martes y el jueves.

En ese sentido, las fuentes también desmintieron que el fiscal Garzón se encuentre trabajando sobre la hipótesis arrojada esta mañana por Carlos Nayi , abogado de los abuelos maternos de Agostina, quien había dicho en diálogo con el diario La Voz que a la adolescente -presuntamente- la mataron para ocultar otro delito.

Según dijo el letrado esta mañana, la principal hipótesis del móvil del crimen es el “criminis causa”. Es decir, el asesinato se habría producido para lograr la impunidad o para ocultar un delito previo.

“ La lógica del delincuente indica que no puede dejar en vida a la persona que ha depredado ”, afirmó Nayi. De ser así, otras teorías como el ajuste de cuentas o temas vinculados a drogas perderían fuerza.

El miércoles, personal de Bomberos, de la Policía de Córdoba y del Departamento Unidades de Alto Riesgo llevaron a cabo un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier , ubicada en la calle Campillo al 878, en el barrio Cofico de la capital provincial.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, se trató de un procedimiento de rutina para volver a la presunta escena del crimen, donde apuntan a encontrar elementos que sean útiles para la causa y permitan avanzar con la investigación.

La casa del principal sospechoso por el femicidio de Agostina se encuentra custodiada por la Policía tras una serie de amenazas de prender fuego el domicilio del acusado en represalia .

El principal objetivo de los efectivos es resguardar la casa para evitar la eliminación de pruebas , como también preservar la vida de los vecinos.

Los investigadores intentan determinar qué fue lo que pasó durante las horas siguientes a la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando se presume que Barrelier asesinó a la menor y luego se deshizo del cuerpo.

Dos días antes, por la noche, Andreani , la mujer que le había prestado su Ford Ka negro al principal acusado, fue detenida en su domicilio .

Según supo este medio, la fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado y sospecha que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años, que fueron hallados el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra .

Además, esta semana se difundió un video que corresponde al lunes 25 de mayo, cerca de las 13, momento en el cual Barrelier ya habría descartado el cuerpo de Agostina .

En las imágenes se observa el momento en el que el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior .

El detalle de la manta o frazada que Barrelier retira del baúl cobró interés tras una declaración de Fassetta , el hombre de 47 años que fue el segundo detenido en la investigación. Según consta en el expediente, residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda del barrio Cofico y fue imputado por encubrimiento agravado.

En una entrevista con TN , el hombre aseguró que, tras la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama , una circunstancia que calificó como llamativa.

Por el momento, el expediente se encuentra bajo secreto de sumario y el fiscal Raúl Garzón continúa profundizando la investigación sobre el entorno de Barrelier, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer .

En otro orden, el abogado Nayi también confirmó que Melisa, la mamá de la adolescente, fue dada de alta, luego de pasar varios días internada debido al shock que le produjo el crimen de su hija.

“Es muy difícil levantarse desde una tragedia tan tremenda”, señaló Nayi sobre el proceso de recuperación de la familia. Según dijo, la mujer sufrió un “shock postraumático agudo profundo”.

Miguel Heredia, abuelo de Agostina y padre de Melisa, habló con Infobae en Vivo esta semana sobre el estado de salud mental de su hija luego de lo ocurrido. Según dijo, la mamá de la menor no logró asumir completamente la realidad y contó que la mujer aún espera el regreso de Agostina.

“ El estado de salud de mi hija, el estado de salud mental de mi hija es bastante frágil . Ella no está en la realidad, no está bien, porque ella cree que Agostina ya va a volver. No asume totalmente lo que ha pasado. El otro día, por ejemplo, me dice que no puede llorar. Obviamente que ella sabe, estuvo en el velorio, estuvo en el entierro. No sabe detalles, porque obviamente nadie le va a decir, no le queremos decir los detalles”, contó.

Fuente: Infobae