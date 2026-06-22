Fechas del Mundial 2026: el fixture completo, los grupos y qué día es la final

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 , el más grande de la historia por la coorganización de tres países y la participación de 48 seleccionados, transcurre la segunda fecha de la etapa de grupos. Todos los partidos se pueden seguir en vivo por canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Hay tres equipos clasificados a 16avos de final y son México, Estados Unidos y Alemania. También, hay quienes ya quedaron eliminados: Haití, Turquía y Túnez. Los 42 combinados restantes pujan por meterse en la primera instancia de eliminación directa, que es la que se agregó en el nuevo formato de juego de un certamen que para ganar hay que disputar ocho encuentros.

En el sistema de competición que se estableció, superan la primera etapa los dos mejores de cada uno de los 12 grupos más los ocho mejores terceros. Es decir, pasan 32 de los 48 participantes y 16 quedan afuera de las instancias de eliminación directa que decanta en la final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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Fuente: La Nación