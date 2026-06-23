Encontraron elementos que podrían ser de los pescadores desaparecidos hace ocho días en el Río de la Plata

El domingo 14 de junio cinco pescadores desaparecieron cuando fueron a navegar al Río de la Plata. Fue en la zona de Hudson. Sin novedades de ellos desde entonces, este lunes, ocho días más tarde, aparecieron flotando una serie de elementos que podrían pertenecer a los integrantes del grupo.

Fuentes cercanas al caso le informaron a Clarín que, a más de una semana de iniciada la búsqueda, encontraron una campera y un tanque de combustible que deberán someterse a un reconocimiento por parte de los familiares para determinar si pertenecían a los hombres que partieron del camping de Hudson.

El hallazgo, que se produjo a 18 kilómetros de la costa , podría derivar en modificaciones en la zona donde los rescatistas llevan adelante su tarea.

Según indicó el portal de noticias 0221 , la aparición de los dos objetos llevó a que el operativo se concentre en el sector donde los encontraron los elementos . En tanto, señalaron que la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui coordinará con los familiares para que hagan la inspección ocular y puedan determinar si son útiles o no a la investigación.

Hasta el momento, el rastrillaje de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se desarrolla en sectores de Ensenada, Berisso, Magdalena, la Bahía de Samborombón y el Partido de la Costa .

En primer término, desplegaron un bote semirrígido y una aeronave para rastrear en la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Este domingo sumaron un buques guardacostas, motos de agua y botes semirrígidos.

Desde que se reportó la pérdida de los pescadores, las autoridades trataron de comunicarse por teléfono y por radiofrecuencia VHF con los tripulantes - que llevaban elementos de seguridad y orientación- pero nunca obtuvieron respuesta.

En la embarcación desaparecida viajaban Carlos Alberto Kovach, de 60 años y su hermano Claudio Alejandro , de 50, oriundos de Berazategui; Damián Giubu , de 42 años; Diego Alejandro Boscardín , de 28, y Sebastián Romegialli .

Según contó este lunes Rodrigo Oviedo, hijastro de Claudio Kovach, los ahora desaparecidos “no eran para nada inexpertos" y remarcó que no era la primera vez que salían a pescar, sino que era una práctica habitual de cada fin de semana.

"Tienen todo su equipo de pesca tanto bengala, chaleco, todo" , afirmó el joven y señaló que no estaba al tanto del punto al que se dirigían ya que "tenían varios lugares para donde querían ir".

Fuente: Clarín