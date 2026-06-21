En medio de la puja por Adorni, el oficialismo quiere avanzar con los pliegos judiciales y sigue la polémica

En medio de las tensiones entre el Gobierno y los aliados por el caso de Manuel Adorni , el oficialismo se prepara para retomar las audiencias públicas en el Senado y que rinda examen una nueva tanda de candidatos judiciales entre los que figura un postulante vinculado al juez federal Ariel Lijo .

La actividad se desarrollará entre el 30 de junio y el 1 de julio . Será en la antesala de la visita del jefe de Gabinete, quien podría bajar la sesión del 2 de julio del grado de interpelación con moción de censura a un simple informe de gestión. Dependerá de si prospera el cambio impulsado por la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich , para bloquear la jugada del peronismo que quiere la destitución del exvocero presidencial.

Entre los nombres que se incluyeron para la doble jornada de audiencias públicas figura Juan Rodríguez Ponte , exsecretario de Ariel Lijo, el juez que justamente investiga el crecimiento patrimonial del ministro coordinador como así también el expediente sobre las presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que aparece señalada Karina Milei .

Rodríguez Ponte, quien es titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, organismo dedicado a las escuchas telefónicas, está casado con la fiscal Alejandra Mangano, que pidió cerrar por falta de delito la causa por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la gira presidencial a Nueva York.

Otro dato es que el exsecretario de Lijo está postulado para el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, que actualmente está subrogado por Luis Armella, quien investiga por presunta asociación ilícita y lavado de dinero a Ariel Vallejo, amigo de Claudio "Chiqui" Tapia y dueño de la financiera Sur Finanzas .

El caso de Rodríguez Ponte no es el único que despierta atención entre los senadores del lote de candidatos enviado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .

Aunque no fue incluido en las audiencias del 30 de junio y el 1 de julio, entre los nominados también está Raúl Agustín Rubiero , actual fiscal general adjunto en lo laboral y ex integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA, quien fue postulado para cubrir una de las vacantes en la Sala D de la Cámara Civil, que el jueves pasado avaló la mudanza de la AFA a Pilar.

Eso no es todo, la nominación de Rubiero llega cuestionada al Senado porque el postulante no estaba en las ternas, sino en una lista complementaria . Su acceso se dio de una manera insólita, según explicaron fuentes judiciales.

Lo que sucedió es que el candidato original a ocupar el cargo era Alejandro Laje, quien renunció a la nominación con la promesa de pasar a la Cámara Federal Civil y Comercial, donde hay 4 vacantes entre la sala II y la III, según se precisa en el concurso 442. Quienes están en el ámbito del Consejo de la Magistratura aseguran que Laje no se hubiera bajado si no tendría la seguridad de que accederá a una de las plazas.

La presunta irregularidad no es sólo que Rubiero escaló posiciones para pasar del fuero laboral al civil en menos de un año, ya que asumió el cargo en 2025, sino que además, tras la renuncia de Laje, se omitió a Luis Crovi y Miriam Feigelman, quienes integraban la terna original y estaban mejor posicionados en el orden de mérito.

Más allá de estos dos candidatos, la atención en el Senado estará puesta en lo que ocurra la próxima semana, en la nueva reunión de Labor Parlamentaria pedida por Bullrich para modificar el acta del último encuentro de presidentes de bloque y dejar precisado que para avanzar con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete se necesitarán los dos tercios de los votos porque no hay dictamen de comisión.

El pedido de interpelación con moción de censura de Adorni, impulsado por el peronismo, figura como el primer punto del temario previsto para la sesión que será convocada para el próximo 25 de junio, en la que el oficialismo buscará aprobar los 7 pliegos que tienen despacho de la comisión de Acuerdos, en su mayoría corresponden al fuero laboral.

Entre los seleccionados está el camarista Víctor Pesino , que busca extender su mandato al llegar a los 75 años, edad límite para ejercer el cargo. El juez fue cuestionado porque su pliego ingresó luego de que firmara el fallo que destrabó la aplicación de la reforma laboral y, además, fue cuestionado por ordenar la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

El Senado ya aprobó 74 pliegos judiciales incluyendo a la candidata a jueza María Verónica Michelli, quien había sido vetada por Javier Milei, por ser la cuñada del

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín