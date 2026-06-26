“El vuelo en el que viaja mi mamá tiene una bomba”: amenaza y pánico en un avión que aterrizó en Corrientes

Una mañana de pánico se vivió este viernes a partir de dos llamados anónimos que advertían sobre la presencia de un artefacto explosivo en un vuelo que viajaba desde Buenos Aires hasta la provincia de Corrientes. La amenaza ocurrió cuando el avión ya había despegado desde Aeroparque. Decía específicamente: “En el vuelo que va a viajar mi mamá me dijeron que tiene una bomba” .

Según supo Infobae , los llamados intimidatorios fueron a las 8:55, 50 minutos después del despegue de la aeronave de Aerolíneas Argentinas. Se realizaron al teléfono institucional de Dirección Aeronáutica de Corrientes mediante un ID bloqueado.

En el primer mensaje, el interlocutor afirmaba que en el avión donde estaba su madre había un explosivo. Seguidamente, las autoridades recibieron un segundo llamado que especificaba: “En el vuelo que viene de Buenos Aires a Corrientes” .

Tras la amenaza, la Policía de Seguridad Aeroportuaria dio intervención a personal de explosivos de la Policía de la Provincia y las autoridades ordenaron que se realice un control total una vez arribada la aeronave. Las primeras tareas indicarían que se trata de una falsa amenaza.

Asimismo, las autoridades solicitaron que en Terminal Aérea “se debe realizar requisa a la totalidad de personas y equipajes”. En este momento, los pasajeros ya se encuentran a resguardo.

El jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Leguizamón, explicó que la amenaza se originó a partir de una llamada anónima mientras el avión ya se encontraba en vuelo. El vuelo aterrizó 20 minutos después del llamado, cuando se puso en marcha el protocolo correspondiente.

En declaraciones al programa Corrientes en el Aire , el comisario detalló que el vuelo afectado es el 1746 de Aerolíneas Argentinas, que transportaba a 78 pasajeros y cuatro tripulantes.

“Por protocolo de seguridad, la aeronave quedó detenida en la cabecera de la pista. Descendieron todos los pasajeros y comenzó el control del equipaje con la Brigada de Explosivos. Luego se ingresó al avión para realizar la requisa correspondiente”, indicó.

Una vez terminada la inspección, los pasajeros fueron trasladados a la aerostación. Pasadas las 10 de la mañana, se hizo presente el fiscal de turno en el lugar.

Leguizamón relató que los pasajeros no fueron advertidos de la amenaza durante el vuelo y que solo al descender del avión se les informó lo sucedido.

“No estaban al tanto. Se les explicó la situación y permanecieron calmados mientras se realizaban los controles. Los pasajeros quedaron momentáneamente en la pista y, a medida que no se registraban novedades, fueron siendo liberados para ingresar a la terminal”, afirmó.

Trabajó en el operativo un Comité de Crisis integrado por la Policía de Corrientes, la PSA, Bomberos y el servicio de emergencias 107. En estos momentos, se continúa con la inspección del avión y el equipaje de bodega.

En abril pasado, el futbolista Emiliano Endrizzi fue detenido por “amenaza de bomba” en Jujuy y obligó a activar el protocolo de seguridad y la revisión total del aeropuerto antes del despegue del avión que estaba por trasladar al plantel de Gimnasia y Esgrima hacia Buenos Aires.

Según pudo averiguar Infobae , se llevó a cabo el procedimiento Gedex (Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales) y dio negativo: no se detectó ningún artefacto , confirmaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El operativo afectó de manera directa al plantel profesional del Lobo jujeño , que debía volar a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario de Carlos Casares por la novena jornada del campeonato de la Primera Nacional.

Horas más tarde, la empresa Flybondi emitió un comunicado en el que dio detalles de lo sucedido. “La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero” , comenzó.

“Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes” , agregó.

Fuente: Infobae