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El vocero Adrián Ravier da su primera conferencia de prensa tras la renuncia de Manuel Adorni

Redacción CNM junio 30, 2026

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Este martes Adrián Ravier encabeza su primera conferencia de prensa como nuevo vocero del gobierno de Javier Milei. El ahora funcionario fue designado el viernes 19 de junio; la noticia de su llegada a la administración mileísta la dio el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien una semana y un día después renunció a todas sus funciones en medio de las denuncias por el incremento de su patrimonio.

“Estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de Gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados", indicó Ravier en un mensaje a través de su cuenta de X .

Fuente: La Nación


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