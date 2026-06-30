El vocero Adrián Ravier da su primera conferencia de prensa tras la renuncia de Manuel Adorni

Este martes Adrián Ravier encabeza su primera conferencia de prensa como nuevo vocero del gobierno de Javier Milei. El ahora funcionario fue designado el viernes 19 de junio; la noticia de su llegada a la administración mileísta la dio el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien una semana y un día después renunció a todas sus funciones en medio de las denuncias por el incremento de su patrimonio.

“Estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de Gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados", indicó Ravier en un mensaje a través de su cuenta de X .

Fuente: La Nación