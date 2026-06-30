Aseguran que creció la demanda de asistencia social en La Costa y el Municipio ya acompaña a 12.000 familias

ZONALES

El Partido de La Costa atraviesa uno de los escenarios sociales más complejos de los últimos años y la demanda de asistencia alimentaria continúa en aumento. Así lo aseguró el secretario de Desarrollo Humano, Facundo Nores, quien informó que actualmente el Municipio brinda acompañamiento a más de 12.000 familias y sostiene el funcionamiento de 130 merenderos distribuidos en distintos barrios del distrito.





En una entrevista concedida al diario Opinión de La Costa, el funcionario explicó que el crecimiento de la demanda obligó a reforzar las políticas sociales con recursos municipales. "Hoy nuestra centralidad de intervención es la política alimentaria", afirmó.





Actualmente, el programa "Meriendas Compartidas" abastece a clubes, sociedades de fomento, iglesias y centros comunitarios donde todos los días se ofrece una merienda a niños y adolescentes. Paralelamente, el programa "Rayuela" funciona en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde combina apoyo escolar, actividades recreativas y asistencia alimentaria.





Nores también destacó que el Municipio viene fortaleciendo el sistema de atención primaria mediante la ampliación de prestaciones en los CAPS, con mayor cobertura pediátrica y el refuerzo de dispositivos territoriales como "A Tu Puerta", con el objetivo de acercar los servicios de salud a los barrios y sostener las tareas preventivas.





El secretario remarcó que todas estas políticas son financiadas con presupuesto municipal y aseguró que durante los últimos meses aumentó la cantidad de personas que recurren por primera vez al Estado en busca de ayuda.





"Hoy estamos viendo personas que nunca habían necesitado asistencia del Estado y que ahora no llegan a fin de mes", expresó.

Asimismo, indicó que el gobierno local decidió mantener sin recortes los programas sociales, deportivos y comunitarios, al considerar que el acompañamiento estatal no debe limitarse únicamente a la asistencia alimentaria, sino también garantizar el acceso a la salud, la educación y las actividades recreativas.





Durante la entrevista, Nores sostuvo además que parte de este escenario responde a las políticas implementadas por el Gobierno nacional y afirmó que la reducción de distintos programas y recursos obligó a los municipios a asumir mayores responsabilidades con fondos propios. En ese contexto, aseguró que el Partido de La Costa continuará priorizando la inversión social para sostener la atención de los sectores más vulnerables.