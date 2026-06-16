El riesgo país abandona su tendencia bajista, pero se mantiene en valores mínimos en ocho años

El riesgo país abandona su tendencia bajista este martes, por la cual se ubicó en su valor más bajo en la gestión de Javier Milei. En tanto, las acciones argentinas operan en territorio negativo en Wall Street y en el mercado local.

El riesgo país borra la baja que presentó en la apertura de jornada bursátil y suma cuatro unidades, hasta los 429 puntos básicos (-0,9%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

Esto es consecuencia del rendimiento de los bonos soberanos . Los títulos que operan bajo ley local ceden hasta 0,5% (AL29D), pero AL41D sube 0,5%. Por su parte, los Globales se mueven hasta 0,1% (GD35D).

De todos modos, el indicador elaborado por JP Morgan se encuentra en niveles de hace ocho años . Para encontrar un valor similar, hay que retroceder hasta el 30 de abril de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el índice elaborado por el JP Morgan cerró en 430 puntos básicos.

Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros, observó que tiene que ver con “los movimientos naturales del mercado”. En ese sentido, señaló que “el riesgo país bajó muy rápido” en los últimos días, impulsado por el contexto internacional, y ahora el mercado está “tratando de encontrar un piso” al comparar el rendimiento de los bonos argentinos con los triple C o los americanos. “Me parece que ahora se debate dónde se estabiliza”, señaló y apuntó a que podría ubicarse alrededor de los 485 puntos.

En las últimas tres ruedas, el indicador acumuló un descenso de 77 puntos . Esta tendencia inició luego de que el pasado jueves la calificadora de riesgo S&P le haya subido la calificación a la deuda soberana argentina , de CCC+ a B-.

Este lunes el riesgo país volvió a bajar porque los bonos avanzaron un 1% promedio en el exterior en una jornada en donde no hubo mercado local por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Esta caída se dio luego de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que se había alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner punto final al conflicto.

Desde Delphos Investment detallaron que la mejora de calificación de S&P Global y el acuerdo entre Estados Unidos e Irán son los principales factores que llevaron a la caída del riesgo país . “El escenario externo favorable sumado a la recalificación soberana torna atractiva una eventual emisión internacional a menor costo, alternativa que Caputo viene postergando”, indicaron.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) hoy operan en territorio negativo. Retroceden mayormente Telecom (-3,8%), Cresud (-3,4%) e YPF (-2%). En contraste, ascienden Mercado Libre (+2%) y Edenor (+1,5%).

Por su parte, el mercado local tira a la baja: el Merval retrocede 2,2% y cotiza a 3.278.361,26 unidades, lo que equivale a US$2188,00 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,7%). YPF se desploma 7,2%, mientras que también descienden Transportadora de Gas del Sur (-4,5%), Telecom (-4,3%) y Transportadora de Gas del Norte (-3,9%). En tanto, aumentan Irsa (+2%), Banco Supervielle (+1,3%) y Edenor (+0,6%).

El analista económico Fernando Marull evaluó que “el acuerdo de EE.UU. y de Irán trajo calma al mercado, otra vez”, sumado al entusiasmo por las acciones de SpaceX , cuya cotización, que sube a U$S211, “casi +30% más que el cierre del viernes”. En cuanto a la Argentina, las acciones de bancos suben, pero la caída del precio del petróleo hace que YPF tenga una fuerte caída.

En el mercado cambiario, la mayoría de los distintos tipos de cambio se mantienen estables. El dólar oficial mayorista suma $3,82 (+0,27%) y cotiza a $1433,07. Se encuentra un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1785,41.

La divisa minorista figura a $1450 para la venta en el Banco Nación, el mismo valor que su último cierre el viernes pasado. El precio promedio de los bancos ronda $1452,08 , de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

Los dólares financieros tampoco presentan cambios: el dólar MEP aparece en las pantallas a $1453,28 y el contado con liquidación (CCL) opera a $1498,34.

Por su parte, el dólar blue suma $10 (+0,7%) y se comercializa en la City porteña a $1470 para la venta. De esa forma, se posiciona en el valor más alto desde principios de febrero.

Fuente: La Nación