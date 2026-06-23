El relato de la mamá del joven que quedó con parálisis permanente tras ser baleado por su mejor amigo: “Lo traté como un hijo”

Elías Ezequiel Lezcano , de 20 años, permanece internado en terapia intensiva tras ser baleado en el cuello por su mejor amigo después de una discusión. El hecho ocurrió el viernes por la tarde en Mar del Plata y el presunto agresor permanece prófugo de la Justicia.

La mamá de la víctima, Valeria, contó cómo era la relación entre ellos y pidió justicia por su hijo. “Lo traté como un hijo. Era supuestamente el mejor amigo de Elías y nos pagó de esta manera” , expresó conmocionada por lo ocurrido.

El joven se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata en estado grave y con asistencia respiratoria mecánica. Los médicos dijeron que las lesiones le provocaron una parálisis permanente .

“Tenemos dolor e impotencia . No puede ser que mi hijo esté postrado en una cama y él subiendo fotos como si nada, sonriendo. Lo único que pedimos es que la Justicia haga algo , que esto no quede como si nada”, agregó la mujer en diálogo con el portal marplatense 0223 .

Según el relato de familiares, Lezcano mantuvo durante la tarde del viernes una discusión por WhatsApp con el atacante . Más tarde, un amigo pasó a buscarlo en moto y ambos se dirigieron a la casa del sospechoso, ubicada en la zona de las calles Gutenberg y República de Cuba.

Al llegar, el joven abrió la puerta y, sin mediar palabra, efectuó un disparo que impactó en el cuello de Elías . Inmediatamente escapó del lugar mientras un grupo de allegados asistía a la víctima y la trasladaba de urgencia al HIGA.

Hasta el momento no se informó sobre otras personas heridas en el episodio.

La investigación policial identificó al presunto autor del disparo, quien era considerado por la familia de la víctima como su “mejor amigo” . Durante el sábado se realizó un allanamiento en busca del sospechoso, aunque, hasta el momento, no se concretó su detención. Las tareas de búsqueda continúan de manera intensiva.

El caso tramita en la Justicia de Mar del Plata. Las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias del hecho y el móvil de la agresión, que hasta el momento se vincula a la discusión previa mantenida por mensajería instantánea.

Fuente: TN