El patrimonio de Insaurralde: allanaron dos domicilios de Cirio y Piccirillo tras la difusión de los videos de los dólares

La Justicia allanó dos domicilios de Jesica Cirio y su expareja Elías Piccirillo , tras la difusión de videos en los que la modelo y conductora muestra dólares guardados en un vestidor de la casa que compartía con el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde , su primer marido, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.

La revelación de las filmaciones, realizada por este medio, generará nuevos movimientos en el expediente judicial que instruye el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella .

De acuerdo a las fuentes consultadas se prevén próximos peritajes para estimar el monto del dinero exhibido en los cajones del vestidor del exintendente de Lomas de Zamora en una propiedad ubicada en un country de San Vicente .

Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio del barrio porteño de Palermo y en otro de la localidad de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. Ordenados por el juez Armella a pedido del fiscal Sergio Mola , los allanamientos se desarrollaron en la madrugada de este domingo. Alrededor de las 8, estaban finalizados y tuvieron resultados negativos. El objetivo de la Justicia era hallar dispositivos, como celulares, notebooks y memorias. No obstante, se hallaron un arma a nombre de Nicolás Trombino , pareja actual de Cirio, y 19 mil dólares.

Uno de los procedimientos fue en Ortega Gasset y Libertador ; el restante fue en un departamento de Banfield en el que Piccirillo cumple prisión domiciliaria (la Justicia le concedió ese beneficio en noviembre pasado, en el marco de una causa en la que investigan si le plantó un arma y drogas a un empresario al que le debía dinero). Los allanamientos se realizaron con personal de la Gendarmería Nacional.

El departamento de Ortega y Gasset fue adquirido por Cirio en 2015, por 385.000 dólares, en una operación que quedó bajo investigación por su posible vinculación con dinero de Insaurralde.

Piccirillo y Cirio se casaron en mayo de 2024. Un año antes, el empresario le cedió a la modelo una casa valuada en 2,8 millones de dólares , ubicada en uno de los barrios del country Nordelta. Con Insaurralde, Cirio se casó en 2014 y se separó en 2022. Los videos en los que la modelo exhibe los dólares guardados en la propiedad del barrio cerrado Fincas de San Vicente se habrían grabado en 2023 .

La difusión de los videos en los que Cirio muestra dólares acumulados en cajones de un ropero, debajo de remeras y buzos, motivará nuevos peritajes, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, que tendrán el objetivo de estimar la cantidad de dinero guardada.

La propiedad de San Vicente en la que se filmaron los videos fue allanada cuando la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado que se sigue contra Insaurralde estaba en manos del juez anterior del expediente, Ernesto Kreplak . No se realizarían nuevos procedimientos en esa vivienda, ubicada en el country Fincas de San Vicente.

La investigación, ahora a cargo de Armella, tiene en marcha un peritaje integral sobre los bienes de Insaurralde que finalizaría a mediados del mes próximo, indicaron fuentes tribunalicias. El fiscal Mola ya hizo un pedido de indagatoria para el exjefe de Gabinete provincial que aún no se concretó. Fuentes de la causa indicaron a este diario que “la causa nunca estuvo parada”.

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi ) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof ). Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.

El exintendente de Lomas ocupó el cargo provincial hasta septiembre de 2023, cuando estalló el escándalo del “Yategate”, a partir de la difusión de imágenes suyas acompañado por la modelo Sofía Clerici a bordo del yate “Bandido”, que navegaba en aguas del Mar Mediterráneo. Una de las consecuencias del caso fue que renunciara a su candidatura a concejal, en la boleta que encabezaba el actual jefe comunal lomense, Federico Otermín .

Dentro del justicialismo bonaerense, señalan que Insaurralde tomó contacto con muy pocos dirigentes de su entorno tras la difusión de los videos y les dijo que los dólares “son de ella” y que los tenía “blanqueados”.

El abogado de Cirio, Claudio Caffarello , dijo este sábado que “perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de sus declaraciones juradas”.

La modelo y conductora emitió un comunicado en el que sostuvo que “se produjo una vulneración” de sus “distintos soportes de dispositivos audiovisuales”. Y subrayó: “Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año” .

Con la colaboración de Nicolás Pizzi

Fuente: La Nación