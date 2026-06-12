El drama de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: del cambio de fecha al conflicto con otra novia por la wedding planner

Muchas veces una imagen vale más que mil palabras y esta regla aplica para Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul . Aunque nunca confirmaron públicamente su compromiso, el gigantesco anillo que se pudo ver en el dedo anular de ella en varias de las fotos que publicaron en sus redes sociales fue prueba suficiente. Si bien varias veces se barajaron posibles fechas para la megafiesta, todo parecería indicar que la misma se podría realizar a fines de este año. Sin embargo, habría un conflicto entre sus demandas de la agenda, la wedding planner y otra novia.

Según contó Pepe Ochoa en LAM (América TV), el problema habría surgido por una superposición de fechas. Por las demandas de sus agendas, la pareja quería casarse después de Navidad , el 26 de diciembre de 2026. Sin embargo, cuando ya estaban organizándolo, aparentemente, de la noche a la mañana, la cantante habría decidido casarse el sábado 19 de diciembre , un día después del cuarto aniversario de la Copa del Mundo.

¿Qué sucedió con esto? La wedding planner a la que habrían contratado, Bárbara Diez, tenía agendado el casamiento de otra novia, que no es famosa, para ese día y, de acuerdo con el panelista, habría rechazado hacerse cargo del mismo para priorizar a la cantante y al futbolista.

“La wedding planner empezó a limpiar a todos sus casamientos del 19, sobre todo al de esta mujer” , advirtió Ochoa. “Le dijo: ‘Yo no voy a ir a tu casamiento, discúlpame, porque tengo otro mejor ’”, sumó. Incluso le habría dicho que el resto de las personas de su equipo también estarían involucradas en la boda de la artista y el campeón del mundo.

¿Cómo sigue la historia? Según Ochoa, la novia a la cual habrían dejado sin wedding planner “está pidiendo y exigiendo que le den una respuesta, porque si no, va a descontratar el servicio” . Si bien el conflicto no estaría resuelto, todo parecería indicar que antes de fin de año sonarán campanas de boda para la cantante y el campeón del mundo.

Fuente: La Nación