El desafío de Otamendi: perdió el puesto, pero no el liderazgo, y ahora busca volver a meterse en la pelea

DALLAS (Enviado especial).- Bajo el sol abrasador del centro-sur de Estados Unidos, con temperaturas que rozan los 95 grados Fahrenheit (35 °C), Nicolás Otamendi se seca la transpiración con la remera de entrenamiento y deja al descubierto un tatuaje que lo define: Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar junto a la frase “gloria eterna” . Incluso sabiendo que no sería titular en el debut, fue el elegido por el plantel para hablar en la conferencia de prensa previa al duelo con Argelia, donde expresó la felicidad de disputar su cuarto Mundial y el sueño de defender el título. A los 38 años y en la última Copa del Mundo de su carrera , el defensor llegó como titular durante gran parte de las eliminatorias y con la ilusión de sostener su lugar en la formación. Y aunque en los dos primeros partidos le tocó esperar en el banco, intenta disfrutar cada momento: las prácticas, los mates, la concentración, los asados. Este sábado, frente a Jordania, tendrá su oportunidad desde el inicio , con un desafío extra respecto de muchos de sus compañeros. Si Cristian Romero no se recupera a tiempo, también estará desde el comienzo en los 16avos de final.

Otamendi integra desde hace años la mesa chica de la selección . Disputó el Mundial 2010, se perdió el de 2014 y regresó para Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos 2026. Es el subcapitán detrás de Messi y una voz de peso en casi todas las decisiones que se toman puertas adentro. Sin embargo, otra vez, como ya le había ocurrido en la Copa América 2024, encaró el torneo con la expectativa de jugar y debió esperar su chance. Nunca dejó de empujar al grupo, de acompañar desde afuera y de mostrar en cada entrenamiento que estaba listo para entrar. Su lugar dentro del plantel quedó reflejado en la fecha FIFA de marzo, durante la despedida en la Bombonera frente a Zambia: hubo penal para Argentina y Messi le cedió el remate para que pudiera convertir y llevarse la ovación del público.

Frente a Argelia ingresó en el tramo final por Romero y repitió ante Austria, aunque esta vez entró a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando el Cuti sintió la molestia en la rodilla derecha que finalmente lo dejó afuera del encuentro ante Jordania. Después del partido, Scaloni destacó su trabajo . No solo por el rendimiento, sino porque su agresividad para anticipar permitió que Argentina encontrara espacios para salir de contraataque cuando Austria manejaba la pelota en campo argentino y al equipo le costaba generar situaciones.

“No soy de darme halagos a mí mismo, pero siempre que usé estos colores lo hice con entusiasmo, con ganas . Dios me dio la posibilidad de ganar algo con esta selección. Es algo con lo que sueña cualquier argentino desde que nace. Debutar en Primera y ganar algo acá. Si algo tengo en este momento es responsabilidad, por lo que pasó y por lo que viene”, contó Otamendi, que acumula 134 partidos con la selección y ya anunció que no volverá a vestir la camiseta celeste y blanca después de este Mundial . A partir de entonces pondrá toda su energía en los otros colores de su corazón: jugará en River, el club del que es hincha.

Otamendi, que llevará la cinta de capitán ante la ausencia de Messi, comandará una última línea que buscará mantener el arco en cero por tercer partido consecutivo en esta etapa de grupos, algo que Argentina solo consiguió en los Mundiales de 1998 y Alemania 2006. En esa pelea todos tienen algo en juego : Emiliano Martínez y su obsesión por las vallas invictas; Gonzalo Montiel, ya recuperado de la sobrecarga en el cuádriceps derecho, decidido a volver a disputarle el puesto a Nahuel Molina; Marcos Senesi, que ingresó a la lista tras la baja de Leonardo Balerdi, con la intención de demostrar que está a la altura; y Nicolás Tagliafico, un histórico del ciclo, que busca confirmar que dejó atrás la distensión en el sóleo derecho y recuperar un lugar que hoy pelea con Facundo Medina, una de las grandes revelaciones argentinas del torneo gracias a sus buenas actuaciones y a la asistencia para el 1-0 de Messi frente a Austria.

Tras la lesión de Romero, Otamendi pasó a ser la principal alternativa entre los centrales . En un principio se evaluó preservarlo frente a Jordania para tenerlo al cien por ciento si Cuti no se repone a tiempo al primero de los duelos decisivos. Pero el defensor quería estar. Y Scaloni también busca darle rodaje para que llegue preparado si le toca jugar .

Para el técnico, la solidez atrás es clave. Antes del Mundial lo dejó claro: el campeón será el equipo que mejor se defienda , que sepa sufrir cuando le toque y que encuentre respuestas también en esos pasajes en los que no pueda manejar el partido.

Con el correr de los partidos, la selección fue creciendo en ese aspecto. Frente a Argelia mostró algunos desacoples que encendieron una señal de alerta; ante Austria elevó el nivel, sobre todo para neutralizar el juego aéreo de una de las selecciones más altas del Mundial. Sin mostrar aún la solidez de otros tiempos, el equipo dejó una imagen más sólida. Ante Jordania, Scaloni aprovechará para probar variantes y evaluar quiénes pueden meterse en la discusión de cara a los próximos cruces. Julián Alvarez afrontará un examen importante en la pelea por el puesto de centrodelantero, mientras que Nicolás Paz y Giuliano Simeone buscarán convencer al entrenador de que pueden convertirse en alternativas para modificar la estructura del equipo.

Una de las conclusiones que Scaloni sacó de Qatar fue que Argentina había recibido demasiados goles . Fueron ocho en siete partidos, un problema que logró compensar gracias a un Messi descomunal, el aporte de Julián Alvarez y un funcionamiento ofensivo capaz de imponerse a cualquier contexto. Esta vez el equipo comenzó el Mundial con puntaje ideal y sin tantos en contra, un dato que el cuerpo técnico valora especialmente.

Para sostener esa fortaleza, el entrenador volverá a contar con Otamendi, el referente que perdió el puesto pero no el liderazgo, y que ahora buscará recuperar el protagonismo.

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Fuente: La Nación