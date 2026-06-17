El cuerpo de Gaspi ya fue liberado y dos amigos viajaron a Brasil para repatriarlo

El cuerpo de Gastón Prim Díaz, conocido como Gaspi, fue liberado este martes por el Instituto Médico Legal de Rio de Janeiro y quedó en condiciones de ser repatriado.

Según informó G1 , dos amigos del youtuber llegaron a Brasil para seguir los trámites administrativos de la repatriación del cuerpo . Las personas declinaron dar entrevistas, pero le dijeron a RJ2 que la familia no se encontraba en condiciones de viajar al país .

Gaspi y el director de cine argentino Lucas Vignale murieron el domingo en un choque de helicópteros. Seis personas murieron en total como consecuencia del hecho: Gaspi, Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree viajaban en uno de los helicópteros junto al productor musical brasileño, Lucas Brito Chaves y el piloto, Alexandre Souza ; mientras que en el otro iba sólo el piloto, Charles Marsillac .

Gaspi y Vignale -cuyo cuerpo fue entregado el lunes a su familia- fueron identificados mediante el análisis de sus huellas dactilares ; mientras que Tree fue el último en ser identificado debido a que su cuerpo estaba carbonizado, informó CNN Brasil .

La identidad del cantante pudo ser confirmada gracias a material dental que envió el consulado de Estados Unidos para hacer un análisis dental comparativo.

El padre de Gaspi, Ricardo Prim , dijo en diálogo con Clarín que cree que el choque no fue un accidente. "No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado ", afirmó.

"Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos", reflexionó Prim y contó que la gente llora y deja flores en su libería de Puerto Madryn. "En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi" , se emocionó.

Según la policía, uno de los helicópteros pertenecía a un abogado amigo de las víctimas. La policía investiga si hubo incumplimiento del plan de vuelo y está a la espera de los informes del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa, por sus siglas en portugués).

Aunque las causas del choque todavía se desconocen, la Policia Civil de Rio de Janeiro dijo que están esperando los planes de vuelos de ambas aeronaves y que hay que verificar "si hubo comunicación con la torre de control y si las aeronaves respondían, navegando por sus respectivas aerovías, porque en realidad no las vemos, pero existen aerovías que corresponden a las calles que estas aeronaves deben respetar". "Así que, si hay algún tipo de incumplimiento con alguno de los equipos, podría ocurrir un accidente ", añadieron.

Una de las líneas de investigación de los expertos es que uno de los pilotos se desviara de la ruta prevista e invadiera la trayectoria de la otra aeronave, provocando así el accidente.

Los vecinos de Barra de Tijuca, donde se produjo la coalición, denuncian que hace tiempo están preocupados por el aumento de tráfico aéreo en la zona. "Los vuelos a baja altura y el ruido son una molestia constante, incluso en los colegios, en las reuniones familiares y para quienes trabajan home office", le dijo Delair Dumbrosck, presidente de la Asociación de Vecinos de Barra de Tijuca a G1 .

Fuente: Clarín