El cortejo fúnebre de Taty Almeida pasó por el departamento de Cristina Kirchner y la expresidenta salió al balcón a despedirla

El cortejo fúnebre de Taty Almeida , presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pasó por San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner . La expresidenta salió al balcón a brindar sus respetos ante el coche fúnebre, que se dirigió luego hasta el cementerio de Chacarita.

La marcha del cortejo -que había partido desde la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), donde entre el lunes y el martes se realizó el velatorio de la dirigente de derechos humanos- se detuvo unos minutos frente al edificio en el que vive la expresidenta, quien salió al balcón y le dedicó un aplauso de homenaje a Almeida. Sobre la reja del balcón, había un pañuelo blanco , atado, con la leyenda “Memoria, verdad y justicia”.

Dirigentes como el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla estaban en la calle, junto a la caravana que frenó en la esquina de San José y Humberto Primo.

Taty Almeida falleció el domingo, a los 95 años , tras pasar varios días internada en el Hospital Italiano. Fue velada en la sede porteña del Foetra, en Hipólito Yrigoyen 3171. A su velatorio se acercaron dirigentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo derechos humanos, políticos y del ambiente artístico.

Habitual oradora en los actos de cada 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Almeida buscó desde 1975 a su hijo desaparecido, Alejandro Almeida , militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajador de la agencia de noticias Télam y estudiante de Medicina, que tenía 20 años al momento de su desaparición .

En su última participación en el acto del 24 de marzo, al cumplirse 50 años del comienzo de la última dictadura, Almeida fue la encargada de darle cierre a la lectura del documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia , en la Plaza de Mayo, con una arenga en la que incluyó críticas a la reforma laboral del gobierno del presidente Javier Milei y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuente: La Nación