El acusado de intentar secuestrar a una adolescente en Lomas de Zamora negó el hecho: dijo que forcejeó con ella para robarle

Un hombre fue detenido en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora , acusado de haber intentado secuestrar a una joven en la calle. Tras ser arrestado, aseguró que su intención no era raptarla, sino robarle. Según su versión, el forcejeo se produjo porque la víctima se resistió al asalto.

El hecho ocurrió la semana pasada en el cruce de San Martín y Pasaje Néstor Kirchner, donde una cámara de seguridad registró toda la secuencia. La joven estaba en la vereda cuando una Renault Kangoo gris frenó de golpe a pocos metros. Del vehículo bajó un hombre que la agarró con fuerza e intentó arrastrarla hacia la camioneta.

Según se puede ver en las imágenes, la víctima logró resistirse y zafarse del ladrón. Por su parte, el conductor aceleró y escapó, mientras la adolescente quedó con algunos golpes.

Las imágenes fueron clave para la investigación. La DDI de Lomas de Zamora analizó los registros, identificó al sospechoso y localizó la camioneta utilizada en el ataque, de acuerdo a lo que informó el medio local La Unión .

Además, se supo que la joven no vivía en el barrio, sino que había ido a visitar a su novio en la zona de Olimpo. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La investigación continúa para establecer con precisión qué delito se configuró durante el ataque. Mientras tanto, el sospechoso permanece a disposición de la Justicia, que también analiza si tuvo participación en otros episodios similares registrados en la zona.

Fuente: TN