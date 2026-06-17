EDEA invierte 400 millones de pesos para fortalecer el servicio eléctrico en General Belgrano

ZONALES





Una modernización que contribuye a la estabilidad y eficiencia del sistema de distribución EDEA continúa desarrollando obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad del servicio eléctrico en las localidades de su área de concesión.





En este marco, la empresa lleva adelante una importante intervención en General Belgrano, con una inversión que asciende a los 400 millones de pesos.





Los trabajos se centran en la modernización integral de la red mediante el reemplazo de postes de madera por columnas de hormigón, además de la renovación completa de pernos, aisladores y conductores eléctricos, que permitirá una mayor capacidad y eficiencia en la distribución del suministro.





Esta obra permite incrementar la capacidad operativa de la red y mejorar su desempeño, contribuyendo a una mayor estabilidad y eficiencia en la distribución de la energía eléctrica.





Además, la incorporación de nueva infraestructura fortalece la confiabilidad del sistema y optimiza la prestación del servicio para todos los usuarios de la localidad. La inversión forma parte del Plan de Inversiones que EDEA ejecuta de manera sostenida para acompañar el crecimiento de las comunidades donde presta servicio, incorporando mejoras que permiten contar con una red más robusta, segura y preparada para responder a las demandas actuales y futuras.