Donald Trump niega los términos del acuerdo difundidos por Irán y lanza un ultimátum

WASHINGTON.- Tras anunciar anoche que Estados Unidos e Irán habían arribado a “un gran acuerdo” para poner fin a la guerra en Medio Oriente, Teherán comenzó a difundir algunas versiones del supuesto borrador de entendimiento que el propio Donald Trump se encargó este viernes de desmentir y, en cambio, lanzó un nuevo ultimátum a la República Islámica.

“Los términos que filtró no tienen nada que ver con los que se acordaron por escrito” , aseguró el mandatario republicano en su red Truth Social.

“Lo que han dicho, incluida su débil y patética declaración sobre la existencia de un acuerdo, no tiene nada que ver con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar . Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe . ¡Increíble!”, arremetió Trump, luego que la prensa estatal iraní divulgara los puntos centrales del presunto acuerdo alcanzado con Washington.

“Además, su ataque con drones anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, que fue totalmente rechazado, es totalmente inaceptable, apuntó Trump. Y en una advertencia dirigida al régimen islámico concluyó: ”¡Más les vale espabilar, y rápido!

Las declaraciones de Trump se produjeron luego que la prensa estatal iraní Mehr divulgara lo que presentó como un proyecto de acuerdo con Estados Unidos de 14 puntos . El borrador, según ese medio, contempla el “cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano” , una de las condiciones que Teherán considera centrales para avanzar.

También prevé, tras 60 días de negociaciones, el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero y el “levantamiento completo de las sanciones” estadounidenses que asfixian la economía iraní.

Mehr señaló además que el texto plantea la necesidad de que Estados Unidos y sus aliados paguen reparaciones a Irán por los daños causados durante la guerra y presenten planes de reconstrucción por un valor de al menos 300.000 millones de dólares .

Según la misma versión, las negociaciones finales no comenzarían hasta que se libere la mitad de los fondos bloqueados, se suspendan las sanciones petroleras contra Irán y se levante el bloqueo naval.

El borrador difundido por Mehr también mantendría abierto el debate sobre el programa nuclear , con una negociación posterior de 60 días en la que Teherán buscaría preservar su derecho al enriquecimiento de uranio y la conservación de material enriquecido, dos exigencias que chocan con la posición de Estados Unidos e Israel.

Es sobre este último que salieron a expresarse desde la Casa Blanca. Según un funcionario del gobierno estadounidense, Irán aceptó desmantelar su programa nuclear y destruir material nuclear, contrario a lo previamente difundido por Teherán .

Según esta misma fuente, el régimen iraní también habría accedido a abrir el estrecho de Ormuz y no recibirá fondos congelados hasta que cumpla sus compromisos, como parte de un “acuerdo basado en el desempeño”.

Mas tarde, otro alto funcionario del gobierno de Trump expuso cinco puntos que, según dijo, Irán aceptó. Y tras ello enumeró: “El material nuclear será destruido y retirado”, “el programa nuclear será desmantelado”, “sus fondos no serán liberados hasta que cumplan los términos”, “el estrecho de Ormuz permanecerá abierto” y “no habrá financiación de grupos terroristas“ .

Sin embargo, la agencia oficial de noticias Irna afirmó que Teherán no renunciaría al control del estrecho de Ormuz en los términos de un proyecto de acuerdo marco con Washington para poner fin a la guerra, y que mantendrá su derecho al enriquecimiento nuclear.

Pese a las declaraciones de la Casa Blanca y la advertencia de Trump, el canciller iraní, Abbas Araghchi , se jactó de que el entendimiento con Estados Unidos “nunca ha estado tan cerca” , después que ambos países dejaran trascender la posibilidad de que podría llegar a concretarse finalmente un acuerdo este fin de semana.

Trump reposteó el mensaje en su red social Truth Social.

Por su parte, Trump indicó que el vicepresidente JD Vance sería el encargado de firmar el acuerdo por parte de Estados Unidos y por el lado de Teherán suscribiría el presidente del Parlamento Mohammed Ghalibaf . La sede todavía no fue definida, aunque Ginebra aparece como la opción más probable.

Fuente: La Nación