Desarticularon una organización que operaba un falso spa en Caballito y rescataron a diez mujeres

Diez mujeres fueron rescatadas durante un allanamiento realizado en un supuesto spa del barrio porteño de Caballito , donde funcionaba una red de explotación sexual . En el operativo fue detenida una mujer paraguaya señalada como la responsable de administrar el establecimiento.

El procedimiento se llevó a cabo en una propiedad ubicada sobre la calle Beauchef al 500 y estuvo a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad. La investigación había comenzado el 16 de abril a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre posibles situaciones de explotación sexual en el lugar.

Según indicaba la presentación, en la casa ingresaban y salían hombres de manera constante y varias mujeres eran explotadas sexualmente bajo la fachada de una casa de masajes. A partir de esa información, los investigadores realizaron distintas tareas de vigilancia y recolección de pruebas para corroborar los hechos denunciados.

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó el allanamiento del lugar , la identificación de todas las personas presentes, el secuestro de documentación y otros elementos de interés para la causa.

Durante el operativo participaron también equipos especializados de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, personal de la Dirección Nacional de Migraciones y agentes de la Agencia Gubernamental de Control.

Al ingresar al lugar, los efectivos encontraron a 11 mujeres y tres hombres , todos mayores de edad. Tras ser entrevistadas por especialistas, diez de las mujeres fueron identificadas como posibles víctimas de explotación sexual.

Además, durante el procedimiento se secuestraron 32 teléfonos celulares , dinero en efectivo, anotaciones y un dispositivo de cobro electrónico, que serán analizados en el avance de la investigación.

Por disposición judicial, fue detenida una mujer paraguaya señalada como la recepcionista y administradora del establecimiento. También se ordenó la clausura inmediata del local y la instalación de una consigna policial en el lugar.

La causa está a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1, encabezado por Rodolfo Adán Ariza Clerici, y de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°26, a cargo de Rocío Zapata.

Fuente: TN