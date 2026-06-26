Decisiones difíciles

“Una hija en Tokio” es una película de 2024 dirigida por Guillaume Senez. Cuenta la historia de un hombre divorciado -él es francés; su ex, japonesa- que vive en Tokio manejando un taxi. Luego de la separación, la legislación le obliga a pasar una cuota alimentaria todos los meses, pero no le permite ver a su hija. Un día, una jovencita se sube a su auto y él parece reconocerla. De a poco van entablando una relación hasta que un hecho rompe esa pequeña armonía. En tanto, el protagonista ayuda a otros expatriados a lidiar con las leyes japonesas que, a diferencia de Occidente, no les deja espacio para la tenencia compartida. Un hecho fortuito hace que haya un final difícil pero con un guiño esperanzador.

“Un don excepcional” habla de la entrañable relación entre un tío que hace las veces de tutor (la madre de la niña ha muerto) y su sobrina, casi una hija. Cuando la chica empieza a ir a a la escuela, la maestra detecta que tiene habilidades extraordinarias para las matemáticas. El tío prefiere que la chica siga en la escuela “normal” para no generar una diferencia que la aleje de las actividades corrientes de su edad. Pero la abuela de la niña insiste en que vaya a un centro para personas con inteligencia superior . Se suceden idas y vueltas hasta que, finalmente, la chica termina en la escuela en la que había comenzado, pero también va a clases en una Universidad.

Fuente: Clarín