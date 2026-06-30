Costa de Marfil vs Noruega, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el partido de 16avos de final

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan desde las 14 horas por los 16avos de final del Mundial 2026 . El partido se puede ver en vivo a través de las señales de DSports, DGO y Disney+ Premium . El ganador de este encuentro jugará con Brasil en los octavos de final.

Los nórdicos se pusieron arriba a los 39 minutos con un golazo de Antonio Nusa , que entró por la izquierda y la clavó al ángulo. Y ya en la segunda parte, a los 74 minutos, después de tanto empujar, Amad Diallo , que había ingresado unos minutos antes, se metió al área a pura gambeta y empató el partido.

Y cuando el partido parecía ir a la prórroga, apareció el goleador noruego Earling Haaland para empujar un centro bajo de Berg a los 86 minutos.

¡¡NORUEGA RECUPERÓ LA VENTAJA DE LA MANO DE HAALAND!! ⚽🇳🇴 El Androide la empujó debajo del arco tras una buena acción colectiva y marcó el 2-1 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2k34i6qGdB

¡LO EMPATÓ COSTA DE MARFIL! ⚽🇨🇮 Diallo hizo todo bien dentro del área tras la conexión con Pepe y puso el 1-1 ante Noruega. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mVq1BwsV3C

¡GO-LA-ZO DE NORUEGA! 🔥⚽🇳🇴 Nusa recortó hacia adentro y sacó un buen derechazo para colgar la pelota en el ángulo izquierdo de Fofana y poner el 1-0 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/su9X6C1yNR

Quien gane el encuentro por 16avos de final deberá enfrentar a Brasil, que viene entonado tras derrotar a Japón en los últimos minutos de juego.

Fae eligió a este once inicial para obtener el pase a octavos: Fofana; Konan, Kossounou, Doue, Agbadou; Kessie, Sangare, Oulai; Bonny, Diomande, Pepe.

El 11 de Noruega para enfrentar a Costa de Marfil: Nyland; Ajer, Moller Wolfe, Holmgren Pedersen, Heggem; Berg, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.

Fuente: Clarín