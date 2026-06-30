Así fue el debut del nuevo vocero Adrián Ravier: una catarata de cifras, tono monocorde, sin chicanas y el mantra “de Adorni no se habla”

No hubo chicanas. Tampoco cruces con los periodistas. Ni polémica alguna. Fue una conferencia monocorde, sin frases explosivas, ni grandes revelaciones. Se pareció más a una exposición económica, casi calcada de las que hace el propio Javier Milei, pero desprovista totalmente del histrionismo que lleva en el ADN el jefe de Estado, que supo ser un imán para el rating en televisión y luego para los votos en las urnas.

Adrián Ravier debutó este martes como vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni y desde el vamos ─cuando superó los primeros nervios de hablar desde el atril─ exhibió un radical cambio de estilo en la comunicación presidencial, despojado de ironías y repleto de cifras, datos y la enumeración de "logros" de una gestión que ahora lo tiene como principal vocero.

Como marca el manual, ante cada pregunta hubo un "gracias" antes de contestar, así como una estrategia bien delineada de esquivar cualquier tipo de controversia, usando la economía para responder por la política, y una máxima: "De Adorni no se habla" .

A continuación la transcripción completa de la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier, con comentarios al pie:

Bienvenidos . Quiero empezar por agradecer al presidente de la Nación, Javier Milei, [*]por la confianza que ha depositado en mí, designándome como su vocero presidencial. Asumo este compromiso con humildad y responsabilidad[**]. Por otro lado, quiero desearle el mayor de los éxitos al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien hoy, a las 17:30 horas, luego de la ceremonia en el Salón Blanco, tomará formalmente posesión del cargo. Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Ahora, como jefe de Gabinete y absorbiendo la cartera del Ministerio del Interior, Santilli inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad nuestra agenda de reformas estructurales, que es la agenda de reformas más ambiciosa desde el retorno de la democracia.

[notaInicio] La conferencia de prensa arranca con el agradecimiento de rigor al presidente Javier Milei "por la confianza" y un pronunciamiento para diferenciarse de alguna manera del anterior vocero Manuel Adorni, al utilizar la palabra "humildad", justamente algo de lo que careció el estilo del exjefe de Gabinete en el atril. [notaFin]

Unas palabras para actualizar sobre el devastador terremoto que azotó a Venezuela hace algunos días con gravísimas consecuencias. Desde el viernes, la República Argentina se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas, siendo uno de los países que más colaboración ha prestado en América Latina. Ya son de público conocimiento los recursos con los que la Argentina ha colaborado: tres aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros. [*]Me gustaría destacar que la Armada Argentina incorporó a la misión perros entrenados en búsqueda y rescate del contingente de infantes de Marina. El perro argentino Bart rescató a dos niños con vida entre los escombros y permitió orientar las tareas de rescate en una estructura colapsada. Además, recuperó otros seis cuerpos.[**]

Por eso quiero hacer un especial reconocimiento a todos los perros de rescate y a sus guías por su indispensable labor. A su vez, la misión especial humanitaria y consular de la Cancillería Argentina, desplegada en Venezuela desde el 27 de junio, sigue desarrollando sus tareas de asistencia y acompañamiento a los argentinos afectados y a sus familiares. De acuerdo a la información obtenida, lamentamos informar que han fallecido seis ciudadanos argentinos. Hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada. Además, la Cancillería argentina ha recibido 235 solicitudes vía email y celular para resolver distintas situaciones. El Gobierno nacional acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Los funcionarios nacionales ya han iniciado contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y también con aquellos que solicitaron la búsqueda de paraderos. Con el objetivo de acompañar a todas las familias argentinas que lo precisen y debido a que Argentina no dispone actualmente de una representación consular formal en Venezuela, Cancillería puso a disposición un celular de emergencia en Venezuela. El número es +58 414 23 87 145. Repito: +58 414 238 7145.

Por último, anunciamos que durante el día de hoy se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que incluirá cinco piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, cocina de campaña y material de comunicaciones. También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías. Además, viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno.

[notaInicio] Una nota coyuntural : sabiendo que las preguntas de los acreditados se iban a concentrar casi por completo en el affaire Adorni, el nuevo vocero aprovecha para exponer al comienzo de la rueda de prensa toda la ayuda del Gobierno de Milei en las horas más desesperantes del terremoto en Venezuela.[notaFin]

Volviendo al plano nacional, [*]quiero comenzar refiriéndome a la situación económica[**]. Estamos en un doble punto de inflexión en los efectos del programa económico. Primero respecto de la historia argentina, y segundo respecto del programa de estabilización 2023-2027 y sus lógicos efectos positivos. [*]Creo que es importante iniciar este nuevo ciclo de conferencias de prensa comentando un poco este aspecto económico[**]. La Argentina lleva prácticamente medio siglo de una economía estancada. Son muchas décadas. Alguno podrá decir «No, tuvimos algo de crecimiento». La tasa de crecimiento promedio creo que no supera el 1%. Eso ha llevado a que la Argentina, que tenía un lugar muy protagónico décadas atrás en relación con la economía global, ha perdido ese lugar. Hoy, la idea del presidente Javier Milei es recuperar ese protagonismo, y para eso estamos volviendo al mundo y para eso hacemos los acuerdos internacionales y ordenamos la macroeconomía.

Si uno mira el proceso de expansión económica que ahora está experimentando la argentina, podría decir que ya en otros momentos, en otros gobiernos, también hemos tenido algún tipo de expansión. Pero no es lo mismo: [*]ahora tenemos una expansión que no está basada en los fundamentos que hemos visto en otros procesos, sino que está basada en equilibrios macroeconómicos, en apertura económica, en fuerte expansión de las exportaciones y demás[**].

[notaInicio] Antes del minuto cinco de su conferencia de prensa, Ravier confirma que lo suyo es la economía y que sus conferencias de prensa serán, en particular, exposiciones repletas de cifras, análisis y logros de la gestión libertaria en el terreno que más le importa a Javier Milei: la economía. Sin chicanas, ni frases baiteras , como las que usaba Adorni , el nuevo vocero apela a un enfoque 100% economicista. [notaFin]

Por citar rápidamente un repaso de la historia democrática del ‘83 para acá, sabemos, por ejemplo, que en los ochenta tuvimos déficit fiscal, monetizamos el déficit público y terminamos con una hiperinflación. Sabemos que en la década del noventa pudimos estabilizar los precios gracias a la convertibilidad, pero también llevamos el IVA al 21%, también tuvimos que tomar deuda, también hubo déficit y terminamos con la crisis cambiaria del año 2001- Con lo cual, gran parte de la expansión ganada en esa parte de los 90 se perdió con la crisis del 2002, donde una recesión que superó 10 puntos del PBI . En el período de Néstor Kirchner hubo una recuperación de actividad económica a base de estimular la demanda agregada, pero ese proceso también se perdió. Nosotros tuvimos entre 2003 y 2007, 2008 incluso, una recuperación de lo perdido en el año 2002, lo cual, decíamos, esto no es crecimiento, esto es recuperación, seguido de una crisis del año 2009 y luego sí una pequeña expansión en 2010-2011 en base a unas políticas de estímulo de la demanda muy fuertes.

Los años siguientes como pueden ver ahora en el gráfico, desde el año 2011 en adelante ya la Argentina entró en una década…, u n poquito más, once años, de estancamiento . Primero, lo que ven como un serrucho donde la actividad se expandía y al otro año caía, se volvía a expander, volvía a caer, se volvía a expander, volví a caer. Es un estancamiento que lleva más de una década. Y ya desde que llegó Javier Milei esto se rompió. Acá hay un punto de inflexión. [*]Lo más importante que creo que tenemos que mostrar en esta primera conferencia de prensa es que la Argentina empieza un ciclo de expansión donde la EMAE , por ejemplo, en esta tendencia ciclo, muestra un crecimiento de alrededor de 10 puntos del PBI desde el primer semestre de 2024 ﻿ [**], una vez que tuvimos la corrección cambiaria obligada considerando la herencia recibida.

Creo que un punto importante, también, yo decía, este es un doble punto de inflexión. Por un lado, respecto de lo que es la historia argentina, una década de estancamiento que podemos romper ahora y volver a crecer. E incluso podemos decir, [*]mirando el REM, el Relevamiento de Expectativas de Mercado , o incluso escuchando a los analistas y sus proyecciones, que este crecimiento no es transitorio, que tiene fundamentos macroeconómicos importantes, basado en equilibrio macroeconómico, equilibrio monetario, fiscal, cambiario, y también apertura económica, y también una reducción de la burocracia, procesos de desregulación [**]. Es decir, hay una fortaleza que lleva a explicar esa expansión como algo que va a continuar. Obviamente habrá que esperar los próximos años para ratificarlo, pero creo que por primera vez en mucho tiempo vamos a mostrar en el gobierno de Javier Milei tres años de expansión en la actividad económica de manera continua, algo que hay que buscar en la historia argentina para volver a encontrarlo.

[notaInicio] Ravier apela a términos económicos como el EMAE -Estimador Mensual de Actividad Económica- y el REM -Relevamiento de Expectativas de Mercado- dos siglas propias del léxico de la estadística económica para desglosar sus argumentos. Al igual que Milei, se centra en los fundamentos del equilibrio macroeconómico, monetario, fiscal y cambiario, y la apertura económica, reducción de la burocracia y procesos de desregulación. La economía manda, la política acompaña. [notaFin]

Decía que es un punto de inflexión respecto de la historia económica porque realmente medio siglo de estancamiento nos debería dar vergüenza, pero también respecto del Gobierno de Javier Milei. Tuvimos una recuperación económica muy marcada después del primer semestre de 2024, salimos del pozo, pero en el escenario preelectoral, dado todos los hechos que se conocen, tanto locales como internacionales, la economía había entrado en un proceso de estancamiento. Hemos logrado romper ese estancamiento nuevamente dentro del propio Gobierno de Javier Milei, y la economía está mostrando síntomas de que vuelve a crecer. Creo que este es un factor sumamente importante. Las noticias que voy a redactar ahora de economía y demás, muestran precisamente las buenas noticias, digamos las buenas nuevas, que vamos a dar en línea con este crecimiento económico.

En primer lugar, quiero destacar que en ese crecimiento que veían recién hay tres motores claves, como todos saben: la minería, la energía, el agro, la agroindustria. Pero no nos quedamos en eso, ¿no?. También hay algo muy importante: el tema de los servicios profesionales que estamos exportando, las exportaciones PyMEs, la administración financiera. Es decir, hay otros sectores que a veces no se mencionan, que también son muy importantes: el comercio, la industria, por supuesto, vienen de atrás, pero también están empezando a mostrar una mejora.

Récord de producción de hidrocarburos. El mes de mayo marcó un récord histórico en producción de petróleo, alcanzando los [*] 903.700 barriles diarios. Esto significó un crecimiento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior. Con un dato adicional: la participación de Vaca Muerta fue del 69%, contabilizando un total de 95.4 millones de metros cúbicos diarios; otro récord histórico. En tanto el gas, alcanzó los 156.6 millones de metros cúbicos diarios, con un crecimiento mensual del 11,4%, interanual del 6%. [**] Esto no es un dato azaroso, sino resultado DE una gestión que es consciente del potencial que tiene Argentina si explota sus recursos naturales.

Muchos minorizan o reducen la idea de lo que está pasando con la energía, lo que está pasando con Vaca Muerta. Esta es la convicción del presidente de recuperar la energía. Recuerden, no hace mucho tiempo, en el gobierno kirchnerista gastábamos más de 5.000 millones de dólares para importar energía. Hoy no solo somos superavitarios, sino que ese superávit, esa fuente de divisas, realmente proviene de estas inversiones en el mercado energético, que son una de las claves del crecimiento económico de estos años y de los que van a venir.

[notaInicio] Cifras y más cifras . Ravier habla de un récord de la administración de Milei y lo sustenta apelando a datos y porcentajes. No opina, enumera. Y cuando menciona una crítica al kirchnerismo lo hace sin alzar la voz ni recurrir a una ironía. [notaFin]

Hoy la Argentina tiene el mayor récord de producción de hidrocarburos desde 1999, además de siete proyectos RIGI ya aprobados en energía que van a potenciar el sector. En este sentido, me complace anunciarles que ayer se aprobó un nuevo proyecto RIGI en energía, el séptimo en esta materia. El mismo tendrá lugar en la provincia de Neuquén y tendrá por objetivo el desarrollo integral de hidrocarburos no convencionales en el área Rincón de Aranda, mediante la perforación y puesta en producción de nuevos pozos en la formación de Vaca Muerta, además de la construcción de la infraestructura necesaria para su tratamiento y transporte. El [*] monto total de la inversión será de 4.521 millones de dólares. En su etapa de construcción creará 715 empleos directos y 500 indirectos, y en su operación, 62 empleos directos y 456 indirectos [**]. Se prevé el inicio de operaciones para el primer trimestre del año que viene.

Siguiendo con las buenas noticias económicas en el período de enero-mayo de este año, se alcanzó un nuevo récord histórico de exportaciones agroindustriales, con [*] 53 millones de toneladas exportadas. Las cifras del sector crecieron tanto en volumen —con un 18%— como en valor, donde aumentaron un 17%. En total, la agroindustria aportó unos 22383000 millones de dólares y las ventas exteriores llegaron a más de 130 destinos. De los 54 complejos analizados, hubo 35 [**] que mostraron crecimiento respecto al mismo periodo de 2025.

Además, en los primeros cinco meses del año, las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron un nuevo récord: [*]crecieron 46% en valor, por un total de 1.765 millones de dólares, y 11% en volumen, con 332.207 toneladas equivalente a res con hueso. Cabe destacar el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos: los envíos alcanzaron las 42.776 toneladas, con un incremento del 151%, mientras el valor exportado creció 204% y alcanzó los 355 millones de dólares [**].

[notaInicio] De nuevo una catarata de cifras económicas para destacar la solidez de la gestión libertaria. A cada afirmación, le sucede un lista de números . [notaFin]

De esta manera, [*] Estados Unidos pasó a representar el 18,7% del volumen exportado y el 20,2 del valor total de las ventas externas y se consolida como el segundo destino en importancia para la carne vacuna argentina después de China. [**] Si hablamos de medidas económicas que este Gobierno tomó para recuperar el mercado ganadero tan olvidado y tan atacado a lo largo de los gobiernos populistas anteriores, podemos decir, primero, que se soltó el precio de la carne, se eliminaron los controles de precios, se eliminaron las restricciones a las exportaciones, se disminuyeron en cuatro puntos porcentuales los derechos de exportación y para la categoría vaca las retenciones son del 0%, se eliminó el peso límite de faena, se simplificaron todos los trámites para los registros y se derogó la prohibición de exportación ganado-vacuno en pie con destino a faena. Todo esto en un contexto de mayor previsibilidad relativa, una condición largamente demandada por el negocio ganadero.

La estabilidad de las variables económicas y una mejor capacidad para proyectar inversiones y ciclos productivos favorecen decisiones de largo plazo, fundamentales en una actividad donde los resultados se construyen a lo largo de varios años.

Por otro lado, las exportaciones de servicios de la economía del conocimiento [*] crecieron 12% interanual, alcanzando un récord histórico de 2.639 millones de dólares para el primer trimestre de 2026. Para tomar dimensión del número, en 10 años las exportaciones del sector pasaron de representar el 40% de las exportaciones de servicios al 53,3% en la actualidad [**], evidenciando su creciente relevancia dentro de la oferta exportadora del país. Para aquellos a los que quizás les resulte abstracto el término economía del conocimiento, se trata de actividades de alto valor agregado dentro de los servicios informáticos, la industria 4.0, la industria satelital, la aeroespacial, la nanotecnología, la biotecnología, los servicios empresariales profesionales y técnicos y el servicio audiovisual, donde la remuneración promedio se ubica un 80% por encima del promedio de la economía.

[notaInicio] En sus primero minutos Ravier ya exhibe un estilo totalmente opuesto al del último Adorni: apela a una fórmula de rictus serio, cifras, tono monocorde y lectura de indicadores .[notaFin]

Es decir, son sectores con buenos salarios y buenas condiciones de trabajo que van a seguir creciendo y tomando trabajadores. La Argentina se ha caracterizado históricamente por el nivel de formación y el talento de sus recursos humanos. Estos aspectos, junto con otros atributos como el buen nivel de inglés en comparación con otros países latinoamericanos, el huso horario similar al de los principales mercados de los servicios basados en el conocimiento, y una tradición de excelencia en sectores como la salud, la industria audiovisual, los servicios de ingeniería y arquitectura, por citar algunos casos, posicionaron al país a la vanguardia de la región. Sin embargo, en los últimos años, y producto de los [*] desequilibrios macroeconómicos, podríamos agregar las restricciones cambiarias, y las regulaciones que dificultaron el funcionamiento del sector, el país fue quedando rezagado [**] respecto a otros competidores como Uruguay, Colombia o Chile en diferentes segmentos de la industria.

Hoy [*] Argentina retoma el sendero del progreso. Como referencia, países como Polonia, con niveles de población similares a los de la Argentina [**], exportan tres veces más que nosotros. Es posible, entonces, pensar que, sobre la base de seguir profundizando los procesos de normalización económica, reforzando las acciones de promoción que se llevan adelante y liberando a las empresas de las restricciones que enfrentan para crecer, el país podría en los próximos años incrementar notablemente sus exportaciones.

[notaInicio] El flamante vocero no menciona al kirchnerismo con virulencia, solo lo interpreta en términos económicos: habla de desequilibrios, restricciones y regulaciones. Es políticamente correcto, marca un radical cambio de tono en las conferencias desde el atril de la vocería.[notaFin]

Para este Gobierno es muy importante el equilibrio entre producción y medio ambiente. Ya lo mostramos con la reforma, la modificación de la Ley de Preservación de los Glaciares y Zonas Periglaciares que aprobamos en el Congreso, cuando tuve la suerte o el orgullo de ser diputado, donde buscábamos, de alguna manera, aumentar la producción minera, totalmente olvidada en la Argentina a lo largo de su historia, pero manteniendo el cuidado del medio ambiente.

En este sentido, quiero comunicarles que, después de décadas de negligencia, se reactivaron las tareas de remediación ambiental del complejo minero Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza, tras asegurar los fondos necesarios para avanzar con el saneamiento de los pasivos históricos de este lugar. Esta medida constituye un paso previo e indispensable para la futura reactivación de la minería de uranio en el país y se enmarca en los nuevos lineamientos de política nuclear impulsados por el Gobierno del presidente de la Nación Javier Milei. La minería de uranio es una prioridad absoluta para completar la cadena de suministros de la industria nuclear argentina e insertar al país en la cadena de suministros global mediante la exportación de este metal. Argentina cuenta con unas 35.000 toneladas de uranio identificadas y recuperables, además de un potencial geológico adicional en regiones como la Cuenca del Golfo San Jorge, Río Negro y Santa Cruz.

El Estado cumple el rol de ordenador y rector. La Comisión Nacional de Energía Atómica reporta el conocimiento técnico y el sector privado asume el riesgo de la inversión. De esta manera, el Estado no arriesga el dinero que pertenece a todos los argentinos. Esta es la diferencia entre un sector que vivía de las dádivas del Estado y uno que genera valor real, exporta y se sostiene solo.

Ahora sobre Capital Humano y sobre las pruebas Aprender. Se ha discutido mucho en el último tiempo el tema del financiamiento universitario, como si ese fuera el único tema en educación. A nosotros nos preocupa el ausentismo de los alumnos, el abandono de los alumnos en las escuelas y colegios, y nos preocupa la calidad educativa. Muchos chicos llegan a la universidad y no logran pasar la barrera del primer año, no logran aprobar materias y eso después determina la deserción que vemos en altos grados en las universidades públicas y también privadas. En este sentido, me complace informarles que según las [*] pruebas Aprender 2025 los estudiantes del sexto grado de la escuela primaria alcanzaron los mejores resultados en Lengua de la última década [**]. Más tarde, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, estará brindando más detalles de esta noticia, así que le sugiero a todos los periodistas que estén atentos.

A modo de contexto, las pruebas Aprender son una evaluación nacional estandarizada que se implementa en el país desde hace 10 años. A través de una evaluación de opción múltiple de los contenidos de la materia, permiten saber el nivel de los aprendizajes de los estudiantes y así tener un diagnóstico claro para la toma de decisiones. El patrón de esa mejora incluso es más alentador: especialmente algunas de las jurisdicciones que partían de los desempeños más bajos son las que más avanzaron, como mencionó el presidente de la Nación en el Pacto de Mayo, que firmaron 18 provincias el 9 de julio de 2024. Durante décadas hemos puesto el foco únicamente en la educación superior, mientras el analfabetismo se colaba por la grieta de los primeros niveles educativos. La correcta alfabetización y garantía de competencias básicas del estudiante es la condición necesaria para todo aprendizaje posterior. Por eso este Gobierno asumió el compromiso con los gobiernos provinciales y hoy está mirando de frente el problema para elevar la vara y recuperar el lugar de privilegio que supimos tener.

[notaInicio] Adelanta otro logro de gestión pero sin espamento . No se arroga la comunicación de toda la "buena noticia", sino que menciona al ministro del área y le traslada la responsabilidad del anuncio. [notaFin]

Como la formación de capital humano no sé no sé circunscribe solo a la educación escolar, esta administración continúa fortaleciendo los cursos de capacitación en oficios y habilidades dentro de la plataforma, formando capital humano. Desde el inicio del año, a través de la articulación estratégica con diversas empresas como MetroGAS, Grupo Mitre y Arcos Dorados, se dictaron capacitaciones a más de 400 personas en oficios clave para la inserción laboral como plomería, carpintería, instalación de aires acondicionados, etcétera. A esta oferta, que se renueva mensualmente, hoy sigue abierta la inscripción para cursos como instalador de sistemas de vigilancia electrónica, dictado por el Ministerio de Defensa, o instalador de electrobombas domésticas, brindado por Motorarg, entre otros. A través de estas iniciativas, el Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una formación innovadora y de calidad diseñada para potenciar los perfiles técnicos y de oficios.

Pasando a la órbita del Ministerio de Salud, y siguiendo con el objetivo de garantizar una formación profesional de excelencia, quiero comunicarles que en este momento los aspirantes a residentes están rindiendo un nuevo tipo de examen. Las residencias forman a los profesionales que van a cuidar la salud de los argentinos, por eso el ingreso tiene que ser transparente, seguro y basado en el mérito. El examen se está desarrollando de manera presencial y, por primera vez, es 100% digital, siendo Nación la única jurisdicción que adopta esta modalidad.

Cada postulante está rindiendo con una tablet individual bloqueada para el examen, con acceso mediante usuario y contraseña personal. Además, el sistema cuenta con cronómetro en pantalla, guardado automático de respuestas, registro de actividad y monitoreo mediante cámaras frontal durante el examen. Todo esto tiene el objetivo de reducir riesgos de fraude y garantizar que todos los postulantes compitan con reglas claras. También hay un plus de cinco puntos en el orden de mérito para quienes completaron su formación de grado en universidades argentinas, una medida que hasta el momento únicamente ha sido implementada por Nación.

Por último, y antes de abrirme a preguntas, quiero contarles que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado continúa profundizando el proceso de eficientización del empleo público, achicando estructuras sobredimensionadas y funciones duplicadas. Es importante destacarlo porque es precisamente el equilibrio fiscal, por el lado de la reducción del gasto público, lo que hizo posible la estabilización económica y el subsecuente retorno del crecimiento. Esa tarea continúa. En mayo, [*] se redujeron 3014 puestos adicionales. Con esta nueva baja, desde el inicio de la gestión, ya se alcanzan los 71.025 cargos eliminados [**] en el sector público nacional. En los últimos dos meses, la reducción del empleo público recuperó un ritmo cercano a las [*] 3000 bajas mensuales, impulsada exclusivamente por el proceso de revisión de estructuras y dotaciones en todos los organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional [**].

En la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, se [*] redujo la estructura un 57,83%, pasando de 645 a 272 cargos [**]. A este proceso se suman los programas de retiros voluntarios y las transformaciones en empresas y organismos públicos. En estos programas se incluyen procesos de retiros voluntarios en Belgrano Cargas Sociedad Anónima, Casa de la Moneda, Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Radio y Televisión Argentina (RTA), Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). [*] En total, son 3.983 las personas que adhirieron al plan de retiro voluntario. Esto se suma al achicamiento del 36% de autoridades superiores respecto a la gestión anterior, dentro de los cuales hay un 50% menos de ministerios, 39% menos de secretarías, 32% menos de subsecretarios y 45% menos de asesores [**].

La tarea del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es fundamental y quirúrgica porque cada peso que no se gasta en burocracia se puede utilizar para brindar mejores servicios a los argentinos. Por ejemplo, había mucha preocupación con el Hospital Garrahan. Hoy, creo que nunca estuvo mejor que hoy el Hospital Garrahan, con nueva tecnología, con nuevas camas, con todo tipo de recursos. Esto no se logra emitiendo moneda, no se logra tomando deuda para financiar al fisco. Se logra con reasignación de recursos. Lo mismo con los profesores universitarios. Ha habido un aumento de más del 28% en los últimos días, que lo van a experimentar los profesores universitarios de las universidades públicas, y esto también se logra reasignando partidas, no a través de la emisión de moneda, que después le quita, vía caída del poder adquisitivo, vía inflación, lo que por un lado le están dando, se lo quitan por el otro. El [*] ahorro anual, sumando el recorte de la planta de empleados, los equipos y el alquiler de oficinas, supera los 2.505 millones de dólares [**]. Todo esto sin afectar servicios esenciales.

[notaInicio] A los largo de 27 minutos de exposición, en su gran mayoría dedicados a la economía, el nuevo vocero Ravier levanta pocas veces la mirada del discurso que tiene escrito . Se lo nota por momentos con los nervios del debut público, pero ya más confiado al exponer cifras, porcentajes e indicadores.[notaFin]

Ahora doy paso a la ronda de preguntas. Les [*] solicito que realicen una pregunta cada uno y, si es necesario, una pregunta sobre el tema abordado[**]. Así vamos a poder tener una distribución equitativa de las inquietudes en la sala. La idea es que, bueno, cada uno haga… Vamos a seguir por ahora con el método que venían teniendo hasta acá; muchas de las prácticas que venimos teniendo las vamos a reconsiderar probablemente para adelante, pero [*] no queríamos iniciar cambiando las reglas. Sí eventualmente puede ser que algo se modifique. Les pido por favor que hagan una pregunta. Si hacen más de una pregunta, posiblemente respondamos solo la primera [**]. Así que estamos atentos a sus preguntas.

[notaInicio] Un pedido y otro anuncio. El vocero les solicita a los periodistas acreditados que le hagan una sola pregunta y no varias en una misma, avisa que responderá solo una, la primera, y adelanta que podría cambiar la mecánica de las conferencias de prensa. [notaFin]

PERIODISTA.- Buenos días, vocero. Stella Garnica de A24.com. Bienvenido, bienvenida la Sala de Conferencias nuevamente, y, bueno, empiezo por preguntarle ¿qué aprendizaje recibió el Gobierno del caso Adorni? ¿Y cómo va a funcionar el nuevo gabinete con Diego Santilli a la cabeza, como jefe de Gabinete que asume hoy? Teniendo en cuenta también la cantidad de funcionarios de origen macrista…, ¿hay un cambio en la estrategia del presidente Milei con respecto a la casta? ¿Este puede ser un Gobierno de coalición, por ejemplo, con el PRO? Gracias.

RAVIER.- Bien, gracias. [*] Manuel Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo, en tanto ya no hace a la marcha del Gobierno. Mi tarea es informar sobre este último tema, sobre las cuestiones que competen al presidente y al futuro de la administración y de todos los argentinos, nada más y nada menos [**]. Creo que con eso tenemos bastantes temas para abordar. En mi rol de vocero, soy un representante del Poder Ejecutivo y, como tal, mi posición no es otra que la del Gobierno. Vuelvo a insistir en lo que dijimos en la presentación: aquí vamos a hablar de temas relativos al Poder Ejecutivo, no nos vamos a meter con el Poder Judicial. [*] Manuel Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que ya son conocidas, porque el presidente también las pronunció. La vía judicial continuará y veremos por dónde va [**]. Después, sabemos que el equipo de ministros que hoy tenemos en la Argentina, seleccionado por el presidente Javier Milei, algunos de ellos provienen del PRO o han tenido algún pasado por el PRO; es el caso de Patricia Bullrich, “Toto” Caputo, el propio Federico Sturzenegger, también ahora se menciona el caso de Santilli. Creo que son personas muy valiosas para este Gobierno.

También lo puedo decir como diputado nacional que fui hasta hace pocos días: el PRO ha sido un aliado para nosotros en las reformas estructurales. Creo que es clave que trabajemos en conjunto para lograr reformas que durante décadas estuvieron totalmente ausentes, porque sin reformas en las instituciones, sin reformas estructurales, la Argentina no va a cambiar. Nosotros pensamos que para que no sea un Gobierno, digamos, liberal de cuatro u ocho años, necesitamos dar por supuesto la batalla cultural, que es algo que estamos haciendo en paralelo cada vez que tenemos oportunidad, pero también necesitamos las reformas estructurales. Creo que Santilli le agrega a este Gobierno mucho valor por su relación con los gobernadores, algo que también ya manteníamos en Santilli como ministro del Interior, y creo que su protagonismo también en conseguir los acuerdos para el Congreso son claves. [*] El mismo trato que Santilli tiene con los ministros realmente es muy importante y nosotros pensamos que va a ser clave en esta nueva etapa del Gobierno que está comenzando. [**]

[notaInicio] "De Adorni no se habla". El nuevo vocero es interpelado sobre el escándalo Adorni y aclara que no le corresponde responder sobre él. Es más: lee un texto para no salirse del libreto planificado por la comunicación oficial. "Ya no hace a la marcha del Gobierno". Esquiva responder sobre si viene un gobierno de coalición con el PRO, lo define como aliado y habla de una nueva etapa "que está comenzando". [notaFin]

PERIODISTA.- Bienvenido, vocero. Un gusto tenerlo aquí, en la Sala de Conferencias. Y primero, simplemente, a título personal, quiero recordar que los periodistas acreditados estamos trabajando bajo condiciones de extrema restricciones, inusuales, desde el inicio de la democracia, aún de la dictadura. Me dispongo ya a hacer mi pregunta.

¿Vocero tiene pensado realizar algún tipo de investigación interna sobre la serie de episodios que trascendieron sobre compras realizadas por empleados de la Secretaría con distintas tarjetas de crédito a pedido de Manuel Adorni, que después le devolvió a estos empleados en efectivo? En concreto, más allá de lo que diga la Justicia, ¿va a haber alguna investigación interna? Gracias, vocero.

RAVIER.- Gracias. Sí, por supuesto, estamos apenas llegando, ¿no?, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, se están analizando y demás. Pero quiero decir algo sobre la Sala de Prensa que en mi presentación, el otro día, me acercaron una carta con una serie de puntos que nos pidieron que consideráramos. La Secretaría de Comunicación y Medios recibió la nota y es quien tiene la competencia para tomar una definición. A la brevedad estaremos emitiendo una definición al respecto. Más allá de esto, sea cual sea la decisión, quiero que sepan que las principales democracias liberales del mundo tienen condiciones similares a las que se propusieron. Esta administración siempre ha garantizado el derecho a la información y ha abierto las puertas de la Casa Rosada al periodismo. Se han realizado 217 conferencias y se han contestado más de 2000 preguntas a medios de comunicación, todo con el objetivo de que puedan informar sobre cada área de gestión. Esto lo digo porque se han escuchado pronunciamientos de algunos periodistas de que no hay libertad de expresión o que nunca en la historia de la Casa Rosada se han visto tan restringidos, y nosotros no estamos de acuerdo con esa opinión. [*] Creemos que no es lo más normal ver al periodismo circular por Casa Rosada, digamos por la Casa de Gobierno de cualquier país, por eso digo quizás vale la pena hacer una investigación a nivel internacional de cómo el periodismo se mueve en las Casas de Gobierno. Por citar un ejemplo, en Washington, en los Estados Unidos, los periodistas tienen un edificio aparte, por supuesto reciben a los ministros, reciben al presidente, reciben a todos aquellos que quieren dar una nota. Pero no es lo más habitual esto de circular por la Casa de Gobierno. Aún así, el tema está en estudio. Nosotros lo estamos considerando y queremos evaluar las peticiones que nos han hecho con detalle y, eventualmente, les daremos una respuesta [**].

[notaInicio]Ravier responde sin presentar reparos sobre las restricciones impuestas a los periodistas acreditados para circular. Marca su disenso, otra vez sin chicanas, sin levantar la voz . Pide "hacer una investigación a nivel internacional de cómo el periodismo se mueve en las Casas de Gobierno". [notaFin]

PERIODISTA.- Buenos días, Liliana Franco, de Ámbito Financiero. Yo no iba a preguntar respecto a la sala, pero me veo en la obligación de, si usted quiere, si me permite corregirlo. Es cierto que hay casas de gobierno o áreas de gobierno, como la Casa Blanca. Yo tuve oportunidad de estar en la Casa Blanca y Trump endureció la circulación recientemente, pero en esta Casa Rosada siempre se pudo circular respetando, por supuesto, el área presidencial. Yo tengo muchos años acá y nunca se me ocurrió tocar la puerta de ningún despacho al que no fuera invitada, pero sí podíamos circular incluso desde que llegó Milei acá, por lo menos en el Patio de las Palmeras, y no que nos acompañen para ir al baño con personal militar. Sí creo que el personal militar que nos haga acompañar para ir al baño, para ir al comedor y nada más, eso sí es nuevo y esto sí depende de la administración de Milei. Quiero aclarar este punto porque no sería correcto. Yo voy a hacer una pregunta vinculada a la economía. En 5 meses de este año, los argentinos compraron dólares por más de 10.000.000. Y si vemos este último mes de mayo, estoy usando datos del Banco Central, la compra fue de 1.400.000 argentinos compraron más de 26.777 millones de dólares. ¿A qué atribuyo que los argentinos sigan comprando dólares, más aún cuando el que compró dólares en la era Milei perdió, porque no es una buena inversión? Y eso que no estamos en un año electoral. Y usted hizo una presentación económica en donde explicó que hubo el año pasado, por razones electorales, un estancamiento de la economía. Y vinculo: ¿teme que el año que viene pueda producirse el mismo fenómeno? Muchas gracias.

RAVIER.- Es una buena pregunta. Yo creo que el ‘Toto’ Caputo y su equipo están blindando a la Argentina, adelantándose a estos hechos que han pasado en tantas oportunidades. Cada año electoral es difícil. [*] En Argentina, cada vez que hay un cambio electoral hay un cambio de escenario, y hay un riesgo ‘kuka’ como se le llama popularmente, de que un equis, no vamos a hablar de candidatos en concreto, pero un cambio de gobierno eventualmente podría implicar un cambio de reglas, y ese cambio de reglas pueda significar que inversiones hundidas se pierdan parcialmente y eso, por supuesto, genera un costo para la Argentina [**]. Yo creo que el equipo económico se está adelantando a esos hechos. Todos los días hay colocaciones financieras que permiten sumar reservas y blindarse ante un escenario como aquel, como el que podemos imaginar. Si un Riesgo País subiera, por ejemplo, y eso implicara tener que pagar tasas de interés más altas para poder obtener financiamiento para, incluso, refinanciar deuda…, este Gobierno se ha preocupado desde el primer mes, desde el primer día, desde el primer mes, por alcanzar equilibrio fiscal. O sea que no es que se necesita dinero para financiar el Presupuesto, el gasto, pero sí es importante el refinanciamiento del capital y, en algunos casos, a veces, una parte de los intereses de deuda.

Con lo cual, creo que es fundamental sumar reservas para fortalecer la hoja de balance del Banco Central, en el activo. Digamos, sumar 10.000.000 ya era una meta conversada con el Fondo Monetario Internacional. Creo que ha sido cumplido ese objetivo en solo medio año; nos queda todavía 6 meses más. Creo que eso va a dar certezas, va a blindar esos riesgos y va a ayudar a que, para adelante, el mercado a la hora de invertir confíe primero en la reelección de Javier Milei, dado por los resultados que pudimos mostrar económicos. Creemos que la economía va bien, que es por acá, que lo peor ya pasó si hablamos de lo que fue el escenario electoral anterior. Ahora estamos logrando aprobar reformas estructurales, seguimos regulando la economía, estamos logrando acuerdos de libre comercio con Europa, algún acuerdo con Estados Unidos, algunos otros acuerdos que se están estudiando. Creo que el conjunto de medidas nos hace pensar, como dice el “Toto” Caputo, que se vienen los mejores 18 meses de la historia argentina con una economía en expansión. Si esto ocurre, creo que ese escenario no lo vamos a ver. [*] Y volviendo al tema de compra de dólares, por ahí de las familias y de los individuos, creo que es natural en escenarios donde hemos tenido tanta inflación, tantas devaluaciones, crisis cambiarias, default de la deuda, que la gente no tan entendida en la materia tenga, digamos, alguna precaución comprando dólares, más que poder invertir en activos en pesos que en este momento están dando más rendimientos. Son decisiones individuales [**]. Creo que fue muy importante a lo largo de estos más de dos años haber eliminado todo tipo de restricciones cambiarias, tener competencia de monedas, abrir la posibilidad de que los argentinos elijan en qué moneda quieren contratar, en qué moneda quieren ahorrar, en qué moneda quieren atesorar si lo desean. Es muy importante que hayan aumentado los depósitos en dólares en los bancos. Lo que fue el blanqueo o la Ley de Inocencia Fiscal son, creo yo, reformas claves para que todo el atesoramiento en dólares que los argentinos han tenido durante mucho tiempo afuera del sistema, en el placard, en la caja de zapatos, en una caja de seguridad, en una caja fuerte en su casa, ahora vuelva a los bancos. Eso pasa de atesoramiento a ahorro.

Y ese ahorro es lo que necesitamos para que haya más inversión, para que bajen las tasas de interés. Entonces, acá hay un…, [*] yo sé que hay preocupaciones con los niveles de consumo, con los niveles de, incluso, actividad o lo que pasa con los comercios y demás. Creo que es fundamental recuperar el crédito. Llevamos demasiado tiempo sin crédito. Esto no es normal. En países normales el crédito es fundamental. [**] Nosotros creemos que el crédito va a volver cuando le ganemos la batalla a la inflación, a medida que va bajando la tasa de inflación, va bajando las tasas de interés, cuando bajan las tasas de interés, recuperamos actividad económica, inversiones, también recuperamos el consumo. El consumo, a su vez, inicia todo un proceso virtuoso donde hay más ventas, los comercios empiezan a ir mejor, la actividad económica, eso da lugar a que haya más cantidad de empleo y eso es un poco lo que se está viendo. Necesitamos seguir por esta senda. Los números de inflación han sido buenos, el último dato 2,1%, seguramente el próximo dato…, ya se está hablando de que va a romper el 2%, a ver si podemos romper esta inercia. Sabemos que en experiencias internacionales los planes de estabilización que han aplicado en Israel, en Perú, en Chile, viniendo de niveles de inflación tan elevados, hay una abrupta baja de manera casi inmediata, pero después romper ese 2% mensual cuesta. Yo creo que esa batalla la vamos a ganar, pero, bueno, es por acá, y mostrar una hoja de balance con más fortaleza, con más reservas en el activo y, al mismo tiempo, haber resuelto el tema de los pasivos remunerados casi totalmente, permite que estos riesgos, que en tantas oportunidades, lo ha vivido Mauricio Macri, le han generado un quiebre a su propio modelo económico, en esta oportunidad, gracias a haber aprendido de errores pasados y gracias a prever esta situación y tomar las acciones necesarias, creo que esto no debería ocurrir. Eventualmente, también sabemos que…, como se vivió en el 2025, de ser necesario tenemos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con organismos internacionales, con los Estados Unidos que también pueden blindar a la Argentina en caso de ser necesario, pero ya pensamos que eso no va a necesitarse, justamente porque se están tomando las medidas económicas correctas para fortalecer a la Argentina. Y por eso vuelvo al punto que decía en la presentación: estábamos en terapia intensiva, ya nos pusimos de pie, no estamos corriendo, nos gustaría crecer arriba del 5% por año, por ahí lo logramos, pero todavía no lo estamos logrando. Pero sí estamos de pie, estamos caminando, el paciente está mejor, es por acá. [*] Sabemos que falta, sabemos que falta. A mucha gente que hoy, por ahí, no la está pasando bien, en ciertos sectores de la economía, sabemos que falta. Pero sabemos que este es el camino y que pronto la situación va a mejorar para todos [**].

[notaInicio] El nuevo vocero enmarca el "riesgo kuka" más que como un peligro inminente, como una variable económica, la analiza casi como un profesor explicando un concepto, le quita la emocionalidad. El mismo mecanismo utiliza al referirse a la compra de dólares por parte de los ahorristas. "Es natural" , dice, sobre todo en en escenarios donde en el pasado -marca- hubo "tanta inflación, tantas devaluaciones, crisis cambiarias, default de la deuda". No niega la caída del consumo, pero le extirpa el dramatismo. "Sabemos que falta (...) pero sabemos que este es el camino", dice y no pone un horizonte temporal fechado en el calendario . "Pronto la situación va a mejorar", señala. [notaFin]

PERIODISTA: ¿Qué tal, vocero? buenos días, un gusto. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Dos consultas: por un lado, si puede confirmar el encuentro entre el jefe de Gabinete y Adorni. Se ha hablado de una reunión de transición presencial previa a la jura de Diego Santilli. Y después preguntarle qué esperan del Congreso. Usted viene precisamente de la Cámara de Diputados. El Senado, hasta no hace mucho tiempo, estaba conformando un número sólido para remover al ex jefe de Gabinete de hace pocas horas. ¿Qué esperan del Senado? ¿Qué esperan de Diputados?

Usted habló específicamente del vínculo con el PRO, hay un dirigente de renombre del PRO que dijo específicamente: «Difícilmente el gobierno esté de pie sin el PRO». Si usted coincide con esta afirmación y si cree que la incorporación de Diego Santilli va a lograr impulsar la agenda del Gobierno en el Congreso, Congreso que, como decíamos recién, el Senado tenía el número para remover al jefe, ex jefe de Gabinete. Gracias.

RAVIER.- Gracias por la pregunta. Sobre lo primero, por supuesto va a haber una transición en esto de la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la llegada de Santilli. Obviamente, los equipos se van a reunir; no tengo información exacta de día y hora, pero lo averiguamos y se los comunicamos ni bien termine la conferencia. [*]Por lo demás, yo creo que el PRO es un aliado clave. Nosotros no tenemos mayoría hoy en Diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos. Por eso es importante ese tipo de alianzas. Nos permiten aprobar reformas estructurales que creo que, en este caso Mauricio Macri y Javier Milei, creo que están en sintonía [**], y por eso estamos logrando un cambio muy significativo en las instituciones de nuestro país. Esto tiene que continuar. Yo creo que el diálogo es muy bueno. Obviamente, cuando hay dos partidos puede haber algún roce en algún momento, puede haber declaraciones desafortunadas, a veces son declaraciones individuales de alguna persona, pero creo que estamos trabajando muy bien juntos, creo que estamos alineados, creo que es por ahí, digamos, y se esperan más reformas estructurales.

[notaInicio] Ajeno a la polémica y a la interna política entre La Libertad Avanza y el PRO, Ravier habla de aliado clave, de sintonía entre Milei y Macri, no se enfoca en las diferencias sino en la coincidencias y destaca que "el diálogo es bueno" , algo poco habitual en la doctrina Adorni de conferencias de prensa. [notaFin]

Nosotros, hasta el día de mi propia renuncia en Diputados, aprobamos el pago en holdouts, a los holdouts, que era una deuda que llevaba un cuarto de siglo y todavía no se cancelaba. Nosotros pudimos cerrar una etapa de aquella crisis del año 2001, con default de deuda, que nos costó carísimo a los argentinos. Recuerden que la pobreza había superado el 50%, la caída de actividad superó el 10%, el desempleo creo que había llegado casi al 20% o a superarlo, y si sumamos el subempleo hablamos de 30 a 40 puntos de gente trabajando en situaciones totalmente anormales. Los holdouts son acreedores que tenían documentada una deuda que no terminaba de saldarse. Creo que fue clave haber aprobado esa ley. Y lo mismo respecto del SÚPER RIGI. Nosotros hablábamos recién de los resultados que estamos logrando en muchos temas: en minería, en energía, en agroindustria y demás. Se podrían agregar otros sectores. El SÚPER RIGI, que lo acabamos de aprobar en Diputados —bueno, yo ya no estaba porque renuncié al inicio de la sesión—, Martín Matzkin, quien me sucedió, sí pudo votar esa ley, digamos, al menos media sanción. Creo que es fundamental para tener inversiones que nunca se han visto en la Argentina y que ahora se les abre una oportunidad: esos inversores de industrias nuevas están buscando un lugar.

Y acá quiero citar, y creo que vale la pena porque ya estamos cerca del cierre, [*] citar a Alberto Benegas Lynch hijo, una vez más, al prócer de la libertad, que en sus clases siempre decía «El capital no tiene patria». El capital busca dos cosas, y esto es clave para esta Argentina, el capital, sea de argentinos o sea de extranjeros, siempre busca rentabilidad y bajo riesgo. Y la verdad que la Argentina tiene enormes oportunidades de proyectos muy rentables, pero tiene un serio problema de riesgo [**]. Nosotros, con el Súper RIGI, un poco estamos tratando de blindar esas inversiones, lo mismo que el RIGI, el RIN, el Súper RIGI, son regímenes de incentivos para atraer inversiones que potencian el crecimiento económico de los argentinos y lo mismo la actividad económica, el empleo, el consumo. Esto, creo, es fundamental. Bueno, eso lo acabamos de aprobar en Diputados, más allá de alguna declaración a veces más desafortunada o menos desafortunada. Creo que hay una convicción, y no solo lo digo por La Libertad Avanza y el Pro, también hay aliados en algunas provincias, también dentro del radicalismo, que en oportunidades nos acompañan en estos proyectos. Se están logrando acuerdos que realmente van a cambiar la Argentina o están cambiando la Argentina. Yo decía en mi presentación «No hay que esperar para ver otra Argentina». Esta ya es otra Argentina. No estamos en diciembre del ‘23. Esta es una Argentina más ordenada. Y en una Argentina ordenada, que baja los riesgos, los inversores quieren invertir. Entonces, es importante para que los dólares vuelvan a la Argentina, me refiero a los dólares de los propios argentinos, pero también atraer inversión extranjera directa para potenciar nuestro crecimiento y nuestras oportunidades de negocios.

[notaInicio] Una cita al "máximo prócer del liberalismo" -como llama el Presidente a Alberto Benegas Lynch hijo - casi como para endulzar los oídos de Milei. Ravier agrega un andamiaje teórico liberal, en su rol de especialista en economía austriaca.[notaFin]

PERIODISTA: ¿Qué tal, vocero, cómo le va? Un gusto y bienvenido a esta sala. Juan Pablo Peralta, para Plataforma Fénix y Diario Litoral. Primero, cortito, con lo de las restricciones: solamente quería…, y depositamos la confianza en usted en que va a haber algún tipo de acuerdo para que por lo menos no tengamos que ingresar por la comisaría como si fuésemos delincuentes comunes, testeos y esas cosas. Total, había un registro digital donde estaban todos nuestros antecedentes. Paso a la pregunta. En base a lo que usted dijo con respecto al tema, especialmente hidrocarburos, que está yéndole muy bien a la Argentina en materia energética, las exportaciones han aumentado. El común denominador de la gente se pregunta por qué aumenta la nafta, por qué aumenta el transporte, las tarifas, donde una familia tipo... Ejemplos, puedo traer mi propia factura: 270.000 para pagar una boleta de luz teniendo un salario promedio de 1.200.000 pesos. Usted dijo que esos beneficios van a llegar a todos, pero ya hace más de 2 años que estamos de gobierno y la gente quiere saber eso. El que está viajando en colectivo en este momento se pregunta eso. Tenemos Vaca Muerta, tenemos recursos para exportar, pero por qué no se le da prioridad al ciudadano argentino para que tenga por lo menos un descanso en esos aumentos tarifarios, que sea tan a la inflación, y también otras pautas más. Gracias.

RAVIER.- Gracias. Es una muy buena pregunta para poder aclarar esto. Siempre se habla de que la Argentina en diciembre del ‘23 tenía 211% de inflación, por suerte hemos podido bajar ese número, alrededor del 30% anual, pero no se habla tanto de la inflación reprimida. La inflación reprimida es un concepto que Milton Friedman mencionó cantidad de veces en sus estudios a nivel académico, y es la inflación que no mide el IPC. Si nosotros miramos el índice de precios al consumidor tenemos una canasta de bienes y esos bienes tienen un precio y nosotros medimos la evolución. Cuando Javier Milei llega a la presidencia, las tarifas de los servicios públicos o incluso el precio del combustible estaban muy atrasados. Una de las herramientas que utilizaba el Gobierno anterior para tratar de contener la inflación era poder controlar algunos precios. Algunos precios como la carne o la leche, que por suerte el gobierno de Javier Milei pudo soltar, y gracias a eso recuperamos la ganadería, ahora aumentan las cabezas de ganado, recuperamos los tambos, los lácteos, las economías regionales en todo lo relativo a la leche, lo cual es fundamental. Cuando hablamos de combustible, una de las primeras medidas antipáticas que Javier Milei tuvo que tomar es prácticamente tener que cuadruplicar el precio del combustible, y esto es porque el combustible cuesta. Más allá de que lo tenemos en Vaca Muerta es necesario llevar arena por todo el país para poder generar inversiones, infraestructura, no sé los procesos, habrá más especialistas, pero realmente los procesos de inversión…, los pozos que hay que hacer y demás, tienen enormes inversiones millonarias para hacerse.

Yo creo que si la Argentina tuvo déficit energético durante tanto tiempo, por 5.000 millones de dólares, decíamos antes, recuerdo en algunos años con el gobierno de Cristina Kirchner, esto fue porque no era negocio invertir en Vaca Muerta. Teníamos el petróleo ahí abajo de la tierra, pero no había incentivos para sacarlo de abajo de la tierra, y entonces lo teníamos que importar. Hoy, gracias a haber soltado el precio del combustible, invertir en hidrocarburos es negocio: petróleo, gas, derivados del petróleo. Hay una enorme cantidad de situaciones. Esto genera inversión, genera exportación, entrada de divisas, cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos. Es fundamental lo que está pasando en hidrocarburos. Y ahí hay muchas etapas, por supuesto: ahora exportamos, antes en algún momento hubo también, en los tiempos de Repsol, restricciones para exportar hidrocarburos. Ahora se abrió el mercado para poder exportar, para que sea negocio. Y creo que es fundamental que en Argentina el combustible cueste lo que tiene que costar, como cualquier otro precio de la economía. Los precios son libres y eso fomenta los incentivos para la producción.

Entonces…, eso respecto del petróleo, respecto de las tarifas de los servicios públicos también es clave. Podemos tener atrasadas las tarifas del gas, de la luz, del agua, etcétera, pero eso alguien lo tiene que pagar. Si la tarifa cuesta menos para el que usa la luz, el que usa aire acondicionado en verano o el que usa el gas en invierno. esa diferencia de tarifa que una persona no está pagando, alguien la tiene que pagar, y la pregunta es quién. Bueno, este Gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este Gobierno tiene que hacer de decir ‘Te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad’. Eso también después conduce a otro tipo de acciones en la familia de decir «Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas». Bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos. Pero tiene que ver con que estos costos, o sea, esto…, no hay almuerzo gratis, la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar. Esos subsidios que se tenían que dar a las empresas, como Camuzzi en gas o Edenor o Edesur y demás, alguien los tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte a la tarifa. Ahora es importante notar…, cuando ustedes miren mes a mes cómo está evolucionando la inflación, que los aumentos tarifarios mes a mes superan el propio nivel de inflación que mide el índice de precios al consumidor. Y esto quiere decir que, poco a poco, de manera muy gradual, se están haciendo correcciones en las tarifas para ir ordenando también las tarifas de los servicios públicos.

Esto es clave y es parte también del Gobierno de Javier Milei. Incluso la antipatía social, el costo político de tener que decirle a los ciudadanos argentinos: «miren, estaban pagando algo que, para poder sostenerlo, se necesitaba un subsidio que tenía que venir de algún lado». Hoy estamos corrigiendo también este problema. No es sencillo, tiene su costo social, tiene su costo político, pero creo que es también clave que vayamos tendiendo a eso. Eso no quiere decir que no haya más subsidios para ciertos sectores. Por ejemplo, hace poquito aprobamos en el Congreso la Ley de Zonas Frías. Lo cito solo como un ejemplo. Zonas frías es un sistema que se creó inicialmente para ayudar a la Patagonia, a los lugares más fríos que tienen que consumir más cantidad de gas, a que puedan tener un costo más bajo y con eso algún tipo de alivio. Ahora, durante el gobierno populista o los gobiernos populistas, este subsidio se extendió a gran parte del país, a zonas templadas, y se desnaturalizó la idea original de este subsidio, que era para zonas frías, y se terminó extendiendo a zonas templadas. ¿Qué hace esto? Es lo mismo que decía antes: si queremos más dinero para el Garrahan, si queremos más dinero para las universidades nacionales, y apenas tenemos equilibrio fiscal con mucho esfuerzo de los ciudadanos argentinos, no podemos volver a emitir moneda y volver a la inflación o volver a tomar deuda y volver a una crisis cambiaria. Tenemos que hacer reasignaciones de partidas. Y acá es donde viene el punto, ¿no? Si le estamos subsidiando el gas a zonas templadas, quizás esos recursos pueden ir al Garrahan o pueden ir a las universidades nacionales, que siempre, bueno, tienen esta cuestión de los recursos como clave, ¿no?

[*] Con lo cual, creo que es importante hacer docencia en esto, el propio periodismo creo que puede cumplir un rol fundamental con los ciudadanos de explicar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que en cada conferencia de prensa vamos a ir por ahí. Yo realmente valoro mucho las preguntas.[**] Es una oportunidad para explicar, y eso creo que va a ayudar también a que empecemos a mostrar los logros de este Gobierno. Yo realmente creo que [*] hay milagros en algunos temas que no se están mostrando, y creo que estas conferencias de prensa son claves [**] Con lo cual, reitero lo importante que es la asistencia del periodismo, las preguntas que nos están haciendo, creo que son claves para poder mostrarle a la población que es por acá, que este es el camino. Bueno, muchas gracias.

[notaInicio] Sin haber protagonizado ningún cruce con los periodistas de la sala de acreditados, Ravier cierra su primera conferencia de prensa diciendo que buscará hacer "docencia" en sus conferencias y vuelve a hacerle un guiño al periodismo. Habla de "milagros que no se están mostrando" y vuelve a hacer hincapié en la importancia de sus conferencias de prensa y el periodismo. [notaFin]

Prosecretario de Redacción. Editor Jefe.

Fuente: Clarín