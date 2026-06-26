Corte total del Puente Pueyrredón y fuerte operativo policial en un nuevo aniversario de los asesinatos de Kosteki y Santillán

A 24 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la masacre de Avellaneda ocurrida el 26 de junio de 2002, manifestantes cortan este viernes la subida del Puente Pueyrredón en ambos sentidos y hay un fuerte operativo policial en la zona.

Como cada año, los militantes políticos y sociales de izquierda se concentran frente a le estación de trenes de Avellaneda, donde el 26 de junio de 2002 ocurrió la masacre.

Por el acto está cortado el puente en ambos sentidos y hay largas filas de autos detenidos tanto sobre el Puente Pueyrredón como sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

El dirigente piquetero Eduardo Belliboni, que dirige el Polo Obrero, justificó el corte por el fallo de los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que habilitó la protesta.

"Si esto se hubiera organizado bien, porque el fallo lo conocían, se podría haber desviado por un montón de puentes que hay, pero los que no tienen respeto por la gente son las autoridades del país, que no organizan una cosa elemental que es un corrte, que se desvía el tráfico como se hace un montón de veces", cuestionó Belliboni en declaraciones a A24 .

Al justificar la decisión de manifestarse sobre una de las principales vías de acceso a la Ciudad desde el sur del conurbano, Belliboni dijo que "la verguenza es que todavía no esté preso Duhalde, que mandó a hacer un asesinato, y la verguenza es que Milei siga avanzando contra los derechos de los trabajadores".

"Nosotros tenemos mucho respeto por la gente que va y viene. A mi me pasa, me ha pasado que por algún corte de docentes me he tenido que desviar. Pero hay un fallo que dicen que cortar una ruta no es un delito cuando hay un derecho en el medio que no está siendo atendido", remarcó el dirigente piquetero insistiendo en la decisión judicial para justificar el corte.

Belliboni le reclamó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que retire a los agentes de infantería de la Policía de la Ciudad y dijo que tratarán de "colaborar" liberar el tránsito.

"El acto dura una hora. Se podía ordenar el tránsito pero lo hacen a propósito para generar el enfrentamiento", se quejó.

Fuente: Clarín