Condenaron a 13 años a un hombre que abusó de su sobrina de 3 años, se filmó y subió los videos

La Justicia de Mendoza condenó a 13 años de prisión a un hombre, después de que Google alertara a las autoridades sobre la existencia de material de abuso sexual infantil en su cuenta personal.

La investigación se había iniciado el 27 de febrero pasado , cuando la empresa tecnológica informó a la Justicia argentina que un usuario había subido ocho archivos a su cuenta de Google Photos.

Entre las imágenes y videos, los investigadores encontraron pruebas contundentes: no solo estaban los registros de los abusos , sino también una foto del DNI del acusado y datos del celular utilizado.

El fiscal de Delitos Sexuales Flavio D’Amore , a cargo de la investigación, siguió el rastro digital y el 20 de marzo ordenó un allanamiento en el barrio Virgen del Luján.

En la casa, los policías encontraron a la nena de tres años, víctima de los abusos, y reconocieron la habitación donde se habían filmado los ataques.

El sospechoso, que trabajaba como operario en una bodega, no estaba en la casa en ese momento. Minutos después, los efectivos lo detuvieron en su lugar de trabajo.

La investigación determinó que la víctima era la hija de su hermana. Según detallaron fuentes cercanas a la investigación a Diario Uno , en los videos el acusado la sometía a “juegos” que incluían tocamientos en sus partes íntimas y, en otra grabación, aprovechaba que la menor dormía para rozarla con su miembro.

Acorralado por las pruebas, el hombre aceptó someterse a un juicio abreviado y reconoció haber cometido los abusos sexuales, así como también la producción de material de abuso sexual infantil agravado.

Entonces, la jueza Érica Sánchez lo condenó a 13 años de prisión.

No es la primera vez que Google colabora con la Justicia argentina en casos de pedofilia . De hecho, en Mendoza ya se abrieron decenas de investigaciones gracias a estas alertas.

La empresa suele enviar informes automáticos cuando detecta que sus usuarios almacenan o comparten material de abuso sexual infantil.

Fuente: TN