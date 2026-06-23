Cómo se vive el Mundial en un gimnasio, un supermercado, un museo y un shopping cuando juega Argentina

El domingo 13 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Argentina perdió la final del Mundial 2014 ante Alemania por 1 a 0 en tiempo suplementario . Al día siguiente, Beatriz Sarlo , una de las intelectuales nacionales más ponderadas y fallecida en 2024, le concedió una entrevista a Joaquín Morales Solá . En ese intercambio, la ensayista le confesó al periodista que, al momento del inicio de aquel encuentro decisivo - que hubiera significado la primera coronación mundialista de Lionel Messi -, en lugar de ver el partido, se fue a un museo. Una vez en el lugar, Sarlo se llevó una sorpresa: la pinacoteca estaba cerrada.

La anécdota es recordada por muchos y fue juzgada de diversas formas. “ Soy una enajenada, una elitista, que me llamen como quieran ”, sostuvo. Entre la crítica y la reivindicación, la escena de Sarlo frente a las puertas cerradas del museo terminó convirtiéndose en una postal tan recordada como aquella fatídica final, en un país donde el fútbol acapara la discusión.

Este lunes, LA NACION recorrió la ciudad de Buenos Aires mientras los dirigidos por Lionel Scaloni disputaban el partido ante Austria por el Mundial 2026 , en el que se impusieron por 2 a 0 con dos goles de Messi y aseguraron su clasificación a 16avos de final.

Mientras en la ciudad de Dallas, a los cinco minutos del primer tiempo cobran penal para el seleccionado nacional y se desata la algarabía de la hinchada, en Buenos Aires algunos aprovechan el horario del partido para hacer ejercicio en el gimnasio y no tener que esperar en las máquinas.

“ Se convierte en un paraíso porque no hay nadie ”, dice Liliana, mientras se pone de espaldas al televisor que transmite el encuentro mundialista en un gimnasio del barrio de Núñez cuando Messi se preparaba para ejecutar el penal. “ Mi cábala es no verlo ”, asegura la médica de 34 años. El 10 falló la ejecución.

A pocos pasos está Héctor, que tiene otro motivo para estar a esa hora en el gimnasio: “ Estoy acá porque el fútbol me dejó de importar hace rato ”, dice el hombre de 64 años. Luego, aclara: “Eso sí: las finales sí las veo”. Según Héctor, la única complicación deviene cuando necesita una mano con alguna máquina. “No le podés preguntar a nadie porque todos están viendo el partido”, remata.

Aunque durante las casi dos horas que dura el partido las calles se paralizan, seguía la demanda en apps de transporte. “ El primer partido contra Argelia no trabajé, pero lo sentí en la billetera ”, dice Darío, chofer de una aplicación de movilidad mientras maneja por una despejada avenida Lugones. El encuentro de la Argentina contra Austria le presentaba dos opciones: “ Tenía que elegir : o veía el partido o le daba de morfar a mi familia ”.

Mientras el marcador seguía 0-0, en las escalinatas de ingreso al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) el paisaje funcionaba como un preámbulo de lo que ocurría dentro: salas desiertas, o con muy poca gente que, con indiferencia por lo que ocurre en el AT&T Stadium de Dallas , se prestaban a ver y fotografiar las obras expuestas.

“Es una gran estrategia venir cuando hay un partido de fútbol”, dice José . Oriundo de Chile, el historiador de arte agrega: “ Vengo hace más de una década al Malba y hoy ocurrió algo insólito: no hice fila ”.

Mauro y Martina tienen 25 años, son de Uruguay y también aprovecharon para visitar el Malba. “ Un poco de vergüenza tenemos , porque sentimos que estamos molestando”, confiesan, en uno de los pasillos del Malba. “La gente quiere ver el partido y uno viene acá, justo en un día tan importante. Pero bueno, no todo es fútbol en esta vida”, agrega la joven pareja. En sintonía con ese sentimiento enfatiza José: “Los que más sufren son sin dudas los empleados: se los nota despedazados por no ver el partido ”.

Durante la recorrida realizada por LA NACION en el museo, uno de los pocos argentinos presentes en el lugar era José Luis , responsable de seguridad de la puerta de ingreso, quien brinda su testimonio mientras, de reojo, mira los avances de Messi y compañía en su celular. “Comencé a trabajar en el Malba justo en la época de Qatar 2022 y puedo dar fe de algo: cada cuatro años, acá, no vuela una mosca ”, asegura.

A la vuelta del Malba, en un supermercado ubicado sobre la calle Jerónimo Salguero, la góndola más concurrida es la de electrónica. Allí, empleados y clientes ponían en pausa sus obligaciones para ver el desarrollo del segundo partido de la selección argentina.

“ Me siento en Marte . No sé, es muy raro: es como estar en otro planeta”, dice Lidia. Aunque es consciente del fervor que despierta el fútbol, a la abogada de 60 años no deja de resultarle extemporáneo ver los pasillos del supermercado completamente vacíos.

De un momento a otro, desde la línea de cajas provino un grito atronador: los empleados gritando el primer gol de Messi . “Bueno, parece que soy la cábala así que voy a tener que venir a comprar cuando juegue la selección”, exclama Lidia con una sonrisa.

Mientras los jugadores de la Albiceleste ingresan al vestuario, uno de los profesionales del Hospital Fernández sale en dirección al acceso de la guardia. Apoyado sobre la reja que se extiende en avenida Cerviño, el hombre viste un ambo blanco con su nombre y apellido grabados en negro. Aún así, pide la reserva de su identidad. “No te voy a mentir”, dice y revela: “ Acá jamás descuidamos a nadie, pero cuando juega la selección... Tenemos un ojo acá y el otro allá ”.

A cinco cuadras, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno se vive una situación dispar. Por un lado, en el auditorio del primer piso la parafernalia mundialista cobra vida a través de una pantalla gigante y mesas abarrotadas de sándwiches de miga. Por el otro, el silencio sepulcral del quinto y sexto piso, donde varios jóvenes dejan de manifiesto que el fútbol no interrumpe ningún plano de sus actividades .

“En mi casa no puedo estudiar: mi viejo y mi hermano me desconcentran mucho ”, cuenta Simón, de 22 años, próximo a rendir un parcial de Derecho administrativo. Y suma: “ El Mundial revoluciona a toda mi familia ”.

En otra frecuencia se ubica Sisa, quien dice: “El fútbol sí me gusta, pero hoy tenía que estudiar”. Para la estudiante de arte contemporáneo, lo que más le llamó la atención fue lo que ocurrió en el colectivo que la llevó hasta la Biblioteca: “ Estaba lleno de gente grande, jamás me había pasado ”.

La selección argentina empieza el segundo tiempo en ventaja. Las calles y las paradas de colectivos están desiertas. Los bares y confiterías se muestran abarrotados de consumidores vestidos de celeste y blanco.

Mientras tanto, en el shopping del barrio de Recoleta, a lo largo y ancho de sus tres pisos, los únicos que deambulan por los pasillos son Simone y Rodrigo. Asiduos visitantes de la Argentina, quienes en su mejor portuñol aseguran que lo que vivieron en la tarde del lunes, no se lo olvidarán jamás. “ El silencio de los lugares solo se interrumpe cuando Messi hace algo ”, comenta la mujer que nació en Belo Horizonte, Brasil.

Afuera del centro comercial es otro cantar: varios fanáticos que desbordan la capacidad de los bares cortan el tránsito sobre la calle Uriburu , obligando a un despliegue policial que garantiza la mínima circulación

Casi a las 16, el partido en Dallas está por terminar, pero el árbitro qatarí Amin Mohamed Omar adiciona cinco minutos. A la vez, Ailén y Fabricio se prestan a entrar en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, pegada al cementerio de la Recoleta. “Si bien nos gusta el fútbol, hoy tuvimos que hacer unos trámites y preferimos no ver el partido ”, comenta la mujer de 32 años.

“De las veces que nos tocó estar en Buenos Aires, hoy en la calle solo escuchamos a la gente hablar en inglés o francés. Realmente nos sentimos en otro país ”, grafica Fabricio quien, tras compartir sus sensaciones se da vuelta y sonríe. A sus espaldas, se desata un griterío en los edificios de la avenida Alvear, que confirman las sospechas: Messi lo hizo una vez más .

Fuente: La Nación