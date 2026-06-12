Cómo destapar el filtro de la canilla y mejorar la presión del agua en pocos minutos

Con el paso del tiempo, las canillas pueden perder potencia o hacer que el chorro salga hacia distintos lados . En muchas ocasiones, no es un problema de la instalación, sino de la acumulación de sarro y suciedad en el filtro de la grifería.

Si bien es pequeño, este filtro tiene un rol fundamental en el funcionamiento de la canilla: ayuda a ordenar el chorro de agua y evita salpicaduras . Por eso, la acumulación de sarro o suciedad puede reducir el paso del agua y hacer que salga con menos fuerza o hacia distintos lados.

Ante esta situación, antes de llamar a un plomero conviene revisar el estado del filtro. En líneas generales, esta pieza se puede limpiar de manera simple y en muy pocos minutos .

Para que no se tape con frecuencia, es fundamental revisar el filtro de manera periódica . Además, limpiar la punta de la canilla apenas se nota que el chorro sale torcido o con poca fuerza ayuda a evitar nuevas obstrucciones.

De acuerdo a estos pasos, alcanza para mejorar el chorro de agua sin la necesidad de hacer grandes arreglos o reemplazar el filtro. Mantenerlo en buen estado ayuda a conservar una presión pareja y evita que funcione de manera irregular.

Fuente: TN