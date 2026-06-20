Claude Guillemot, cofundador de Ubisoft, murió en un accidente de avioneta

Claude Guillemot, cofundador del estudio de videojuegos francés Ubisoft, murió el pasado viernes en un accidente de avioneta en el oeste de Francia. El empresario de 69 años fue uno de los creadores del estudio a cargo de la exitosa franquicia Assassin’s Creed.

El empresario se encontraba en una avioneta Cessna 421 bimotor, donde se transportaba junto a un instructor de vuelo el viernes por la noche cerca de La Baule, en la costa atlántica, según indicó el alcalde Franck Louvrier.

Tanto Guillemot como el instructor eran experimentados y contaban con licencia. La avioneta se estrelló en el oeste de Francia y ambos pasajeros murieron. Por el momento, hay una investigación en curso, y autoridades policiales se trasladaron hacia el sitio del incidente para realizar las pericias correspondientes.

La avioneta cayó en un campo justo antes de aterrizar en el Aeropuerto La Baule-Escoublac, reportó un funcionario del aeropuerto. Fue en la localidad turística de la costa atlántica francesa donde estaba previsto que Guillemot participara de un espectáculo aéreo este fin de semana.

La fiscal de Saint-Nazaire, Florence Sroda, había anunciado la muerte de Guillemot y del instructor a las 17.45 en un campo cerca del aeródromo, reportó el medio France 24 . Especificó que la autopsia de ambos cuerpos se realizaría en Nantes.

Desde Ubisoft confirmaron la noticia del fallecimiento. “Ubisoft lamenta profundamente el fallecimiento de Claude Guillemot, cofundador del grupo y presidente de Guillemot Corp, en un accidente”, reza el comunicado.

Y añadieron: ”Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en estos momentos difíciles. No se harán más declaraciones por el momento".

Guillemot y cuatro hermanos fundaron Ubisoft en 1986. El empresario ayudó a transformarla de un negocio de software por correo en una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo. Fue antes de presidir la división de hardware de la familia, Guillemot Corporation, dedicada a brindar soluciones de audio bajo la marca Hercules y accesorios para juegos de PC, celulares y consolas bajo la marca Thrustmaster.

Además de la popular franquicia Assassin’s Creed, los juegos de Ubisoft también incluyen Just Dance y las franquicias de juegos Rayman y Tom Clancy.

Trabajó principalmente entre bastidores como la columna vertebral operativa del negocio de entretenimiento más amplio de la familia, mientras que su hermano Yves se convirtió en el rostro público del gigante de los videojuegos como su director ejecutivo durante muchos años.

La página web de la compañía lo describió como un empresario que aportó “su espíritu emprendedor, su experiencia internacional, especialmente la procedente de Asia, donde residía, y su profundo conocimiento de las tecnologías al servicio de los jugadores en PC, consolas y accesorios para videojuegos”.

Fuente: La Nación