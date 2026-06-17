Cayó una banda de boqueteros en Junín: tenían una escalera telescópica y herramientas para perforar muros

En la madrugada de este martes, seis hombres fueron detenidos en Junín, provincia de Buenos Aires, acusados de integrar una banda que intentó cometer un robo en un comercio del rubro agrícola ubicado en las inmediaciones de las calles Dr. Possio y Francia, en el barrio Marcilla.

El procedimiento se inició tras un llamado de alerta al 911 y culminó con una persecución, la interceptación de dos vehículos y el secuestro de numerosas herramientas para perforar muros.

Según informó la Policía, efectivos del Comando de Patrullas , la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) y el grupo motorizado SASU acudieron al lugar tras recibir una denuncia por un delito en proceso.

Al arribar, los uniformados detectaron un Volkswagen Gol Trend blanco que se dio a la fuga. La persecución se extendió hasta la zona de Yanquelén y avenida Circunvalación, donde el vehículo detuvo su marcha y dos ocupantes intentaron escapar a pie.

Ambos fueron alcanzados y detenidos a pocos metros del lugar. En el interior del auto, los agentes secuestraron barretas, masas, cortafierros, pinzas, una cámara endoscópica, auriculares con micrófono, una escalera telescópica y guantes , elementos que quedaron incorporados a la causa.

A partir de las primeras tareas investigativas y con apoyo de los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo local , los investigadores determinaron que los sospechosos contarían con apoyo logístico de otros integrantes de la banda.

Minutos después, en el cruce de avenida Circunvalación y Ruta Nacional 7 , fue interceptado un Ford Fiesta Kinetic blanco sin dominio colocado , cuyos ocupantes también intentaron escapar al advertir la presencia policial.

Dentro del vehículo viajaban cuatro hombres mayores de edad , quienes fueron identificados como presuntos integrantes de la misma organización. Según la información oficial, uno de ellos sería oriundo de una localidad del partido de Junín y los restantes del conurbano bonaerense.

En ese auto se secuestraron amoladoras, discos de corte, baterías, guantes, pasamontañas y teléfonos celulares , además de los dos vehículos utilizados por los sospechosos.

Los seis detenidos quedaron alojados en la Comisaría Primera de Junín y fueron puestos a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “tentativa de robo agravado en poblado y en banda”.

Fuente: TN