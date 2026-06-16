Caso Loan: quién es Federico Rossi, el psicólogo que no se presentó en el juicio y al que ordenaron detener

Federico Rossi Colombo, uno de los imputados por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, no se presentó esta mañana a la primera audiencia del juicio en el que se lo acusa de entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos. Sin embargo, horas después apareció por Zoom con un nuevo abogado.

Rossi Colombo integra el segundo grupo de acusados, quienes afirmaban pertenecer a la Fundación Dupuy. En su caso, se trata de un psicólogo forense sin matrícula que tras su ausencia, hoy fue declarado en rebeldía por el tribunal.

Durante la investigación por la desaparición de Loan, había viajado desde Tucumán hasta Corrientes con el argumento de “ayudar” a la familia del nene de 5 años.

Entre sus intervenciones en la causa, se encuentra su presencia en el naranjal, donde habló con los menores que luego prestaron declaración en Cámara Gesell.

Siete horas después de comenzado el juicio, Rossi Colombo se conectó inesperadamente a la audiencia de forma remota a través de Zoom, acompañado por un nuevo defensor.

El tribunal le preguntó si aceptaba la representación del letrado, identificado como Delgado, quien asumió esta misma mañana . De inmediato, los jueces le exigieron explicaciones por su ausencia en el inicio del debate.

Rossi Colombo aseguró que no contaba con recursos económicos para pagar un abogado. “No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado. Surgieron situaciones y no conseguía, hasta que hablé con Delgado y accedió a defenderme”, explicó ante el tribunal.

Tras un cuarto intermedio de 20 minutos, el tribunal resolvió que Rossi Colombo continúe en el proceso con otro abogado y dejó sin efecto tanto su declaración de rebeldía como la orden de detención. Los jueces advirtieron sobre la posible existencia de intereses contrapuestos en su defensa, por lo que dispusieron la intervención de la defensa oficial en turno.

En ese contexto, la defensora pública Rosana Marini planteó la incompatibilidad de compartir representación con otros imputados y solicitó que su asistencia quede en manos de un defensor oficial.

De manera provisoria, durante esta jornada será representado por la abogada Mirtha Liliana Pellegrini , mientras que a partir de mañana asumirá la letrada Juliana Machado. Además, se le ordenó presentarse diariamente en la sede de Gendarmería para seguir las audiencias.

La acusación en su contra será leída en la próxima jornada, en un juicio que continúa con los 17 imputados y sin modificaciones en su desarrollo.

Todos ellos están acusados por la sustracción y el ocultamiento de Loan.

En un segundo grupo, están imputados por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos:

Según la acusación, ellos se habrían hecho pasar por integrantes de la Fundación Dupuy con el objetivo de entorpecer la investigación.

Fuente: TN