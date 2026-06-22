Cannabis medicinal para mascotas: cuál es la primera provincia que lo autorizó

Perros, gatos, caballos y otros animales ya reciben tratamientos para el dolor y enfermedades crónicas y mentales a base de aceite de cannabis .

"Desde hace más de 15 años que hay veterinarios suministrándolo sin un marco legal ", dice Guillermo Genta, médico veterinario mendocino y socio fundador de la asociación civil Veterinarios Cannábicos Argentinos .

Mendoza tiene una ley pionera que reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho , lo que obliga al Estado a garantizarles prácticas clínicas seguras. "Exige que los pacientes no humanos tengan derechos a la salud con igualdad de condiciones que los humanos", dice Genta.

Mendoza creó ahora el registro oficial Reprovet, a través de una resolución del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial para controlar la prescripción, el cultivo y el acceso seguro a los derivados de la planta de cannabis para todas las especies animales que padezcan enfermedades tratables con esta terapia.

"Con el apertura del registro, tendremos la trazabilidad del cannabis que se produce y se suministra a los animales con fines terapéuticos", destaca el ministro de Gobierno mendocino, Natalio Mema.

Solo los veterinarios y sus asociaciones pueden cultivarlo y suministrarlo . El aceite que se usa en animales es el mismo que se puede usar en humanos, aunque los perros y gatos suelen requerir concentraciones cannabinoides más bajas.

El nuevo esquema establece un control estricto sobre quiénes pueden recetar y producir el aceite y otros derivados. Los profesionales matriculados en Mendoza deberán inscribirse obligatoriamente si quieren indicar estos tratamientos. "Tendremos el detalle de quién fue el veterinario que lo recetó y un seguimiento de los tratamientos para evaluar la eficacia del uso de esta medicación ", afirma el ministro Mema.

Los veterinarios interesados deberán demostrar formación específica en medicina cannabinoide , no registrar sanciones éticas y renovar su habilitación cada tres años, asumiendo la responsabilidad de cargar el historial clínico de cada animal y las dosis exactas en la plataforma oficial del programa, según la resolución.

La normativa contempla la figura del veterinario cultivador y otorga permisos excepcionales para la siembra y producción a profesionales, asociaciones civiles y fundaciones debidamente constituidas que se dediquen al cuidado animal.

Estos permisos estarán limitados por una escala estricta según la cantidad de pacientes atendidos. Por ejemplo, en cultivos de interior, cada planta en floración equivaldrá a un paciente activo , permitiéndose un máximo anual de plantas distribuidas en varios ciclos productivos para evitar desvíos comerciales o de uso humano.

Los dueños de las mascotas tendrán que obtener el certificado oficial que los habilitará legalmente a tener y administrar los preparados recetados. Este documento, personal e intransferible, perderá validez si el tratamiento termina o si el animal fallece.

Además, el texto aclara que los tutores no quedan autorizados a cultivar de forma particular bajo esta modalidad , ya que esa tarea queda reservada exclusivamente a los profesionales y entidades registradas.

Las fundaciones y los veterinarios autorizados a cultivar tendrán que presentar informes semestrales detallados con el avance clínico de los animales y el movimiento de sus plantas, asegurando un seguimiento transparente basado en la evidencia científica.

El gobierno mendocino exigirá que todos los productos cannábicos pasen por un control de calidad en laboratorios acreditados , que determinarán la composición exacta de cada lote.

El doctor Genta explicó que el abanico de patologías para las que se usa la marihuana en animales es variado, como dolor crónico y agudo , trastornos neurológicos a veces por secuelas de enfermedades parasitarias y trastornos del comportamiento, como ansiedad, hiper apego y estrés. Un caso conocido había sido, hace unos años, el del perro Titán, el doberman que -como contó Clarín- mejoró de las consecuencias de un trauma psicológico tras recibir cannabis .

También se usa esta medicación en el alivio de dolores oncológicos o patologías cognitivas seniles , como trastorno cerebral degenerativo, similar al Alzheimer pero en pacientes veterinarios.

Por último, es utilizado como anticonvulsivo o para reducir la frecuencia de los episodios epilépticos en casos donde la medicación tradicional no es suficiente. Y en problemas de piel y alergias que causan comezón severa, además de su uso como antiinflamatorio.

"No estamos fomentando la marihuana y el porro, sino la salud, la trazabilidad de estos tratamientos", subraya Genta.

La planta de marihuana tiene más de 1.500 principios activos, de los que se utilizan en la actualidad unos 20. Los integrantes de la Asociación Veterinarios Cannábicos Argentinos promueven la creación de estos registros en todo el país para que no haya restricciones en el uso de THC (tetrahidrocannabinol, principal compuesto psicoactivo presente en la planta de cannabis), ni en las especies en que se usen.

El objetivo de la regulación es que haya siempre un veterinario detrás : "Alguien que tenga la potestad de cultivo, desde la semilla hasta el aceite, y cuando se advierta que hay un desvío incorrecto en el uso, ese profesional puede llegar a perder la matrícula", según la norma de vanguardia aprobada en Mendoza.

Fuente: Clarín