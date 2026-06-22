Cambio de agenda: Milei intentará revivir el relato económico y encadenaría tres viajes en 15 días

Javier Milei pasó uno de cada siete días de su gobierno fuera de la Argentina . A partir del miércoles seguirá alimentando esa estadística mientras intenta que la puesta en funciones de su flamante vocero , Adrián Ravier , calme la presión sobre Manuel Adorni . España, Paraguay y los Estados Unidos aparecen en el itinerario presidencial de los próximos 15 días.

El derrotero judicial, mediático y político del jefe de Gabinete deshilachó la bandera de la " lucha contra la casta " de la administración libertaria. Por eso, la Casa Rosada busca iluminar el relato sobre la economía .

"La Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos" , explicitó la vocería en el primer comunicado de la era Ravier . El diputado pampeano reconoció en televisión el miércoles que la discusión por Adorni tapaba los supuestos éxitos en la materia del Gobierno .

Como parte de la discusión por la agenda pública que más interesa al Presidente, Milei compartirá su primer panel con Ravier como vocero designado. Será el martes por la tarde en la Fundación Faro , cuando ambos presenten su flamante libro La batalla por la macroeconomía: el debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek , algunos de los temas que los enfrentaron en el pasado y por el que el ahora presidente insultó a quien hoy debe hablar por él. En el think tank libertario que conduce Agustín Laje - cercano a Santiago Caputo - sienten a Ravier como un hombre propio.

El mismo día, más temprano, en Diputados, la oposición buscará al menos el emplazamiento para el tratamiento en comisión de un paquete de proyectos que piden la interpelación y la moción de censura contra Adorni. Ravier debería estar sentado en su banca.

Cerca del también titular de LLA en La Pampa no tienen claro qué cargo ocupará formalmente el vocero. " No tenemos casi nada claro hasta que no aterricemos en algún momento de la próxima semana ", aseguran. Tampoco hay precisiones en la secretaría de Comunicación que controla Javier Lanari , hombre de Adorni.

Milei partirá a España el miércoles para participar de un ciclo de conferencias con referentes empresariales en la Universidad CEU San Pablo . La casa de Estudios privada y católica de la capital española homenajeará al Presidente con una medalla.

El flamante vocero no confirma si acompañará a Milei en su gira por Madrid , adonde permanecerá hasta el sábado y donde podría coincidir con su ex profesor Jesús Huerta de Soto , también admirado por el Presidente. Con la promesa del Súper-Rigi, Milei mantendrá contactos con empresarios españoles.

Se trata del sexto viaje de Milei a España desde diciembre de 2023. En marzo había participado del Economic Forum. En sus visitas previas, el Presidente se reunió con dirigentes de la derecha española, como el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , con quienes podría volver a cruzarse.

Hasta ahora, en cambio, no mantuvo encuentros con el rey Felipe VI ni el jefe de Gobierno Pedro Sánchez , cuya esposa acaba de recibir la notificación de que no podrá salir de España por las causas de corrupción que la involucran. Con Adorni en el candelero, difícilmente Milei se atreva a señalar las complicaciones legales de la mujer del líder del PSOE .

El canciller Pablo Quirno -el nombre que suena con más fuerza para suceder a Adorni si el ex vocero tiene que renunciar- viajará a España desde Nueva York, adonde participará el jueves del Comité de descolonización de Naciones Unidas por Malvinas , tras asistir a la reunión de la OEA en Panamá. En Economía no descartan que el ministro Luis Caputo se sume a la gira.

El 30 de junio Milei y su canciller participarán de la Cumbre del Mercosur en Paraguay , en el primer encuentro del bloque desde que entró en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea. Milei mantendrá una reunión bilateral con el anfitrión Santiago Peña , quien también se convirtió en un activo miembro y asistente a los encuentros de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro golpeado tras la derrota electoral en Hungría de Viktor Orban , principal financista de la organización.

En la sede de la Conmebol, en la localidad paraguaya de Luque, próxima a Asunción, difícilmente Milei enseñe una dosis de pragmatismo como la de Donald Trump que viene acercando posiciones con el brasileño Lula da Silva, aunque voceros del Gobierno dejaban la puerta abierta.

El escenario ya no es el mismo que en julio de 2024 , cuando Milei pegó el faltazo de la Cumbre del Mercosur en Brasil, para asistir a la versión local de la CPAC que se desarrollaba paralelamente. En Santa Caterina, Jair y Eduardo Bolsonaro entregaron al mandatario argentino el homofóbico premio de las tres "i" ( imorrível, imbrochável e incomível )- y Adorni habló por primera vez como expositor en ese foro.

Como una ironía del destino, hoy el ex mandatario y su hijo están presos y Adorni, retirado de los atriles . Flávio Bolsonaro -otro de los herederos del ex presidente brasileño- mantiene su candidatura presidencial mientras niega las revelaciones de The Intercept basadas en una investigación policial que demostraría que recibió unos US$ 12 millones de Daniel Vorcaro , ex propietario del clausurado Banco Master.

El 2 de julio , si todavía permanece en el cargo, el jefe de Gabinete deberá dar su informe en el Senado mientras la oposición sigue presionando por su posible interpelación. Como informó Clarín, Patricia Bullrich pidió que se convoque a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para corregir el acta de la realizada el miércoles pasado cuando se acordó votar el pedido de interpelación con moción de censura del jefe de Gabinete en la próxima sesión.

Dos días después, Milei participaría en Washington de los festejos por el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos . Un día antes, si todo va bien, Lionel Messi y la Selección Argentina podrían jugar su suerte en los 16avos de final del Mundial , que todavía no sirvió para silenciar el ruido político por Adorni.

La agenda económica - con el Riesgo País más bajo en 8 años - que Milei, Luis Caputo y el vocero Ravier intentan poner en el centro de la escena, también es cuestionada. Los números del Indice de Producción Industrial siguen siendo alarmantes tras la recuperación parcial en marzo que festejaron el Presidente y su gabinete .

En abril, 11 de los 16 sectores retrocedieron frente a marzo y 9 se ubican más de un 33% por debajo de sus máximos de los últimos diez años, según el último informe de I+D.

Tras la visita a Rosario por el Día de la Bandera - su primera salida de Buenos Aires en los últimos 51 días, como constató el politólogo Pablo Salinas , quien también relevó los viajes internacionales de Milei - el jefe de Estado estará en Tucumán para celebrar la Independencia. Allí coincidirá con el gobernador local Osvaldo Jaldo y con el resto de los mandatarios aliados del Norte, que rechazan la presión del Congreso a Adorni con el argumento de que no quieren que Milei se victimice .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín